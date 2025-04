Jella Haase: Ein Jahr nach „Chantal im Märchenland“ erreicht sie die Nachricht

Durch die „Fack ju Göthe“-Filme (2013-2017) wurde Jella Haase zum Star. In ihrer Rolle als Proll-Schülerin Chantal spielte sie sich ins Herz der Kinozuschauer – und bekam 2024 als Belohnung ihren eigenen Kinofilm spendiert: „Chantal im Märchenland“ (>> hier findest du unsere Filmkritik).

Zu Beginn gab es berechtigte Zweifel, ob ein solches Spin-Off überhaupt funktionieren würde. Superstar und „Fack ju Göhte“-Hauptdarsteller Elyas M’Barek spielt im neuen Film gar keine Rolle mehr. Statt überspitzter Schulalltags-Darstellung gibt es plötzlich Zauberspiegel und märchenhafte Fantasy-Welten. Außer Regisseur Bora Dagtekin und den Darstellern rund um Jella Haase erinnert gefühlt kaum noch etwas an die Vorgängerfilme.

Doch ein Jahr nach dem Kinostart erreicht die Mitwirkenden hinter „Chantal im Märchenland“ nun eine Nachricht, die eines ganz deutlich macht: Das Risiko hat sich mehr als gelohnt!

Jella Haase: Mega-Erfolg mit „Chantal im Märchenland“

Dass die Fans die Figuren rund um Chantal & Co. auch sieben Jahre nach dem Trilogie-Abschluss „Fack ju Göhte 3“ (2017) noch derart feiern würden, hätten sich die Macher von „Chantal im Märchenland“ wohl kaum erträumt – doch der Film wurde im Frühling 2024 zum absoluten Publikums-Hit!

Mehr als 2,7 Millionen Zuschauer lockte die Komödie ins Kino, landete damit in Deutschland auf Platz 8 der erfolgreichsten Kinofilme 2024. Einspielergebnis: Fast 27,5 Millionen Euro! Zweifellos beeindruckende Zahlen – auch wenn man natürlich nicht an die alten „Fack ju Göhte“-Filme mit jeweils zwischen 6 und 8 Millionen Kino-Zuschauern herankam, die mit ihrem Erfolg absolute Ausreißer in der deutschen Filmlandschaft waren.

Und nun – ein Jahr nach dem Kinostart – dürfen sich Jella Haase (32) und das gesamte Team hinter „Chantal im Märchenland“ über die nächste tolle Nachricht freuen.

Publikum hat entschieden

Am Donnerstag (10. April) wurde in München der „Jupiter Award 2025“ verliehen, der Highlights aus der Welt von Film, Fernsehen und Streaming kürt. Das Besondere: Hier wählt keine Jury die Gewinner, sondern eben das Publikum. Und das hat entschieden, dass der „Jupiter Award 2025“ in der Kategorie „Bester Film (National) Kino“ tatsächlich an „Chantal im Märchenland“ geht!

Damit führt „Chantal im Märchenland“ die Erfolgsgeschichte der „Fack ju Göhte“-Reihe fort: Schon die Teile eins bis drei gewannen bei den „Jupiter Awards“ 2014, 2016 und 2018 jeweils den Publikumspreis als bester deutscher Kinofilm des Jahres.