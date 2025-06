Janin Ullmann: Schreck bei „Temptation Island“-Dreharbeiten – Unwetter über beliebtem Urlaubsort

Mit dem Moderatorenwechsel bei „Temptation Island“ sorgte RTL für einen Paukenschlag. Staffel 8 wird nicht mehr wie gewohnt von Lola Weippert, sondern von Janin Ullmann moderiert. Die 43-Jährige gab dafür auch das Mikrofon bei „Make Love Fake Love“ weiter.

Und kaum ist die Nachricht raus, stürzt sich Janin Ullmann auch schon in die Arbeit. Denn die Dreharbeiten für die neue Staffel von „Temptation Island“ auf Kreta laufen bereits. Doch auf der beliebten Urlaubsinsel von Griechenland ist es gerade alles andere als sonnig und heiter. Eine Unwetterwarnung jagt die nächste – und mittendrin: Janin Ullmann.

Janin Ullmann erlebt Unwetter hautnah

Auf Instagram teilte Janin Ullmann am Samstag (31. Mai) ein Video, wo sie mit ihrem Team nachts in ihrem Haus auf Kreta steht und das Unwetter gerade über sie her fegt. Offenbar hat das Gewitter die 43-Jährige sogar aus dem Bett geworfen, denn sie steht nur in einem langen T-Shirt, mit einem zotteligen Zopf und ungeschminkt da. Plötzlich kracht es laut und sie hält sich mit weit aufgerissenen Augen die Hände fürs Gesicht.

+++ Überraschung! RTL-Star lässt die Hüllen fallen – „Alter Schwede“ +++

„Ein Erdbeben, eine Tsunami-Warnung, ein Sahara-Sturm, hier schlägt der Blitz vor uns ein – Kreta macht uns fertig“, fasst die Moderatorin in dem Video zusammen. In der Tat hat sie zu dem Zeitpunkt schon wilde Tage hinter sich. Denn am 22. Mai kam es tatsächlich zu einem Erdbeben auf der Insel. Es folgten Regen, Sturm und Gewitter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Griechenland-Urlauber fühlen mit

Doch Janin Ullmann versucht, das Unwetter mit Humor zu nehmen. „Ganz normale Dreharbeiten für uns alle. Wenn das der Vibe von Temptation Island VIP ist, dann können sich alle gefasst machen.“ In den Kommentaren äußern sich direkt zahlreiche Urlauber, die aktuell selbst auf Kreta sind und deshalb das gleiche Schicksal teilen.

„Bei uns auch heute Nacht gewesen. 4 Blitze auf einmal eingeschlagen – dachte, die Welt geht unter“ oder „Kreta Feelings: Wir hatten 15 Stunden keinen Strom“, teilen zwei Deutsche ihre Erfahrungen. Na, da bleibt nur zu hoffen, dass das Unwetter bald vorüberzieht.