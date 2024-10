Jana Wosnitza: Unterbrechung mitten in NFL-Live-Sendung! RTL-Moderatorin perplex

Was für Krimifans am Sonntagabend der Tatort ist, ist für Sportbegeisterte die Übertragung der NFL-Spiele bei RTL. An diesem Sonntag (6. Oktober) stand unter anderem das Match der Minnesota Vikings gegen die New York Jets an, das RTL live im Studio mit den Moderatoren Tobias Budde und Jana Wosnitza zeigte.

Plötzlich ging es allerdings nicht mehr um Football – um kurz nach Mitternacht erlebte vor allem Jana Wosnitza eine Überraschung, die so nicht geplant war.

Jana Wosnitza wird von Kollegen überrascht

Für Jana Wosnitza war der Sonntagabend eigentlich ein normaler Arbeitstag – schließlich stand wieder die NFL bei RTL auf dem Programm. Da die Spiele live aus den USA übertragen werden, ist es normal, dass die Moderation auch bis weit nach Mitternacht geht.

Normal war allerdings nicht, was kurz nach Mitternacht geschah. Auf einmal lief Stevie Wonders „Happy Birthday“ und Tobias Budde verkündete: „Die schönste Frau im Studio hat heute Geburtstag!“

Während die 31-Jährige noch nicht wirklich weiß, wie ihr geschieht, kündigte ihr Kollege schon an: „Ich wollte das schon immer mal tun, warte, ich verschwinde kurz.“ Anschließend kehrte er mit einem großen Blumenstrauß zurück, erklärte: „Wir sind ja bei RTL, da gibt’s bekanntlich immer Blumen.“ Dabei sollte es aber nicht bleiben!

Jana Wosnitza: „Ich bin ganz gerührt“

„Das ist noch nicht alles, wir haben noch was vorbereitet“, so Sportjournalist Budde. Kurz darauf wurde ein Video abgespielt, in dem Janas Freunde und Familie ihr mit persönlichen Botschaften gratulieren – darunter auch die „Let’s Dance“-Stars Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov.

Erst danach findet Jana Wosnitza so langsam ihre Sprache wieder. „Ich bin ganz gerührt. Dankeschön, das ist aber eine schöne Überraschung.“ Auch auf Instagram feiert sie die Aktion mit einem Posting.

So glücklich die Sport-Moderatorin zu diesem Zeitpunkt war, so sehr ärgerten sich die NFL-Fans und RTL-Zuschauer über eine unglückliche Entscheidung des Senders.