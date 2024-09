Trauer um „Star Wars“-Legende: James Earl Jones ist tot

Nicht nur in einer weit, weit entfernten Galaxis wird getrauert: „Star Wars“-Ikone James Earl Jones, die unverkennbare Stimme von Darth Vader, ist im Alter von 93 Jahren von uns gegangen. Seine Stimme, die er einem der ikonischsten Kinoschurken lieh, wird unvergessen bleiben.

James Earl Jones hinterlässt großes Erbe

Geboren 1931 in Arkabutla, Mississippi, begann Jones seine beeindruckende Karriere auf der Bühne New Yorks. Schon bald machte er sich als herausragender Shakespeare-Darsteller einen Namen. Seinen Durchbruch feierte er Ende der 1960er Jahre mit „Die große weiße Hoffnung“. Doch es war seine Rolle als Darth Vader, die ihn unsterblich machte.

Nicht nur als galaktischer Bösewicht beeindruckte Jones die Massen. Auch als weiser Mufasa im „König der Löwen“ verlieh er der Leinwand Wärme und Autorität. In der Filmwelt war er ein Gigant, der neben Legenden wie Arnold Schwarzenegger in „Conan der Barbar“ und Eddie Murphy in „Der Prinz aus Zamunda“ glänzte.

Mark Hamill, bekannt als Luke Skywalker, verabschiedete sich mit den Worten „Ruhe in Frieden, Dad“ – eine Hommage an ihre gemeinsame „Star Wars“-Geschichte

James Earl Jones hinterlässt ein Erbe, das Generationen von Filmliebhabern inspiriert hat. Seine Stimme mag verstummen, doch sein Einfluss hallt ewig nach.