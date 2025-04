James Bond: Entscheidung gefallen! Jetzt ist es endlich offiziell

Fans der James-Bond-Reihe kamen in den letzten Wochen kaum zur Ruhe – alle paar Tage machte eine neue Schlagzeile rund um den bekanntesten Geheimagenten der Filmgeschichte die Runde.

Erst sicherten sich Amazon und die dazugehörigen MGM-Studios die kompletten Kreativrechte an der 007-Reihe – und nun wurde eine weitere Entscheidung getroffen, die die Zukunft von James Bond massiv beeinflussen wird.

James Bond: Entscheidung steht!

Seitdem Daniel Craig ein letztes Mal als 007 auftrat („Keine Zeit zu Sterben“, 2021), trieb Fans der Reihe vor allem eine Frage um: Wer wird der neue James Bond? In Online-Spekulationen machten einige hochkarätige Namen die Runde, wie Aaron Taylor-Johnson oder Henry Cavill. Amazon-Chef Jeff Bezos fragte nach dem Rechte-Coup sogar persönlich bei seinen Followern nach, wen sie gerne in der Rolle sehen würden.

Eine Casting-Entscheidung ist jedoch weiterhin noch nicht getroffen – doch in der Geschwindigkeit, in der Amazon aktuell an ihrem eigenen 007-Imperium bastelt, dürfte eine entsprechende Verkündung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Denn mittlerweile hat Amazon eine weitere wichtige Stelle besetzt, die von nun an maßgeblich für alles verantwortlich sein wird, was beim Streaming-Riesen mit James Bond & Co. zu tun hat.

Amazon ernennt neue 007-Produzenten

Keine anderen Namen standen in den letzten Jahrzehnten so sehr für 007 wie Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Die Broccoli-Familie war vom ersten Bond-Film an als Produzenten tätig, Tochter Barbara übernahm die Rechte nach dem Tod ihres Vaters 1996 komplett. Ihr Wegbegleiter Michael G. Wilson ist seit 1979 mit dabei, produzierte seitdem 15 Bond-Filme und schrieb für fünf davon sogar am Drehbuch mit.

Doch für rund eine Milliarde US-Dollar (!) hat Amazon den beiden die Kreativ-Rechte an der 007-Reihe abgekauft – und nun zwei neue Produzenten ernannt, die zumindest einmal den ersten neuen James-Bond-Film umsetzen sollen. Die Wahl fiel auf die langjährige Sony-Co-Vorsitzende Amy Pascal, die unter anderem die Spider-Man-Filme für Marvel mit produzierte – und auf David Heyman, der als Produzent u.a. an allen bisherigen Harry-Potter-Filmen mitwirkte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„James Bond ist einer der ikonischsten Charaktere der Kinogeschichte“, werden beide Neuzugänge auf dem offiziellen 007-Instagram-Kanal zitiert. „Wir fühlen uns geehrt, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gemacht haben, und wir freuen uns, den Geist von Bond lebendig zu halten, wenn er sich in sein nächstes Abenteuer begibt.“

Ein Kinostart für den mittlerweile 26. James-Bond-Film ist für Herbst 2027 angepeilt.