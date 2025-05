James Bond: Hinweise verdichten sich – besiegelt dieser Deal den neuen 007-Darsteller?

Seit Daniel Craig im Jahr 2021 in „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ zum letzten Mal auf der Leinwand zu sehen war, brodelt die Gerüchteküche um einen neuen Bond-Darsteller unaufhörlich. Monat für Monat werden neue Namen ins Spiel gebracht. Schließlich geht es um nichts Geringeres als eine der prestigeträchtigsten Rollen der Filmgeschichte. Nun scheint neue Bewegung in die Debatte zu kommen.

Denn ein Name fällt in den letzten Wochen auffallend häufig und sorgt für Aufsehen in der Branche: Schauspieler Aaron Taylor-Johnson. Jetzt verdichten sich die Hinweise mehr und mehr.

James Bond: Alles deutet darauf hin

Seit dem Abschied von Daniel Craigs Agenten in James Bond sind bereits vier Jahre ins Land gezogen, ohne einen neuen Darsteller zu benennen. Doch Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ist aktuell ganz hoch im Kurs, in die Fußstapfen der 007-Darsteller zu treten.

Warum gerade er? Wie die „Daily Mail“ berichtet, steht der Schauspieler zum einen regelmäßig auf diversen Wunschlisten, zum anderen sorgt jetzt ein neuer Werbedeal für Gesprächsstoff. Taylor-Johnson soll kürzlich als neues Gesicht der Luxusuhrenmarke Omega vorgestellt worden sein – und genau die liefert seit Jahren die Uhren für James Bond. Pierce Brosnan trug sie, Daniel Craig trug sie, und jetzt eben auch Aaron. Zufall? Möglich. Aber eben auch ziemlich auffällig.

Konkurrenz gibt es trotzdem.

James Bond: Die Konkurrenz schläft nicht

Schauspieler Theo James wird ebenfalls immer wieder ins Spiel gebracht – bekannt aus „Divergent“, bringt Action-Erfahrung mit und hat definitiv Bond-Potenzial.

Auch Henry Cavill steht nach wie vor auf vielen Wunschlisten. Er war schon beim „Casino Royale“-Casting im Gespräch und liegt laut einer Umfrage von Amazon-Chef Jeff Bezos ganz vorne. Der Haken: Cavill hat in den nächsten Jahren einiges zu tun, unter anderem mit dem Warhammer 40K-Projekt bei Amazon.

Aaron Taylor-Johnson selbst hält sich übrigens bedeckt: „Es liegt nicht wirklich an mir, etwas dazu zu sagen“, meinte er schon vor einer Weile in einem Interview mit „Esquire.“ Was Fans aber nicht davon abhält, fleißig weiter zu spekulieren. Und mit Omega am Handgelenk, Erfahrung in großen Produktionen („Godzilla“, „Avengers“) und dem richtigen Look bringt er zumindest schon mal einiges mit.