Neuer James Bond: Kehrt Pierce Brosnan als 007 zurück?

Es ist die aktuell wahrscheinlich heißeste Frage in der Film-Branche: Wer wird der neue James Bond?

Seit dem letzten 007-Einsatz von Daniel Craig („Keine Zeit zu Sterben“, 2021) wurde zwar noch kein Nachfolger für den berühmtesten Kino-Geheimagenten der Welt gefunden – rund um das Bond-Franchise blieb es allerdings alles andere als ruhig. Und jetzt spricht plötzlich ein Ex-007-Darsteller über ein mögliches Comeback als James Bond.

Neuer James Bond: Wer wird es?

Die Zukunft der James-Bond-Reihe ist zurzeit spannender denn je. Nach mehr als 60 Jahren liegen die Rechte an den 007-Filmen nun in neuen Händen – die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gaben die „Creative Control“, wie es im Fachjargon heißt, an Amazon ab. Der Streaming-Riese darf nun entscheiden, wie es mit Bond weitergeht. Neben den Kinofilmen dürfen Fans also künftig wohl auch 007-Serien bei Amazon Prime erwarten.

Aber bis es soweit ist, muss natürlich erst einmal ein neuer Bond-Darsteller gefunden werden. Amazon-Chef Jeff Bezos fragte nach dem 007-Deal bereits im Netz nach, wen Amazon als neuen Bond engagieren sollte – die Fans forderten mehrheitlich „The Witcher“-Star Henry Cavill (41), der sich bereits vor rund 20 Jahren als Bond beworben hatte, die Rolle damals aber an Daniel Craig verlor.

Doch da niemand genau weiß, welche Richtung Amazon mit der 007-Reihe einschlagen will, machen plötzlich auch besonders kreative Ideen die Runde. Warum holt man nicht einen ehemaligen Bond-Darsteller aus dem Ruhestand und dreht einen Film über einen älteren James Bond?

Pierce Brosnan „interessiert“ an 007-Comeback

Klarer Favorit der Fans für ein solches Projekt: Pierce Brosnan, der von 1995 bis 2002 viermal als 007 im Einsatz war. Mittlerweile ist der Ire 71 Jahre alt und noch immer gut im Geschäft. Vor dem Start seiner neuen Gangster-Serie „MobLand“ wurde er auf die Spekulationen rund um ein Bond-Comeback angesprochen.

Von den Gerüchten habe Brosnan gehört, erklärt er gegenüber GQ – und Lust auf einen weiteren Bond-Einsatz hätte er allemal: „Natürlich, wie könnte ich da nicht interessiert sein?“

Doch bevor die Vorfreude bei Fans zu groß wird, dämpft der Schauspieler die Erwartungen direkt wieder. „Das ist jetzt eine heikle Situation“, gibt Pierce Brosnan mit Blick auf die neuen Rechteinhaber zu bedenken. „Ich denke, es ist das Beste, schlafende Hunde nicht zu wecken, wirklich. Es ist eine ziemlich romantische Vorstellung, aber ich denke, alles ändert sich, alles fällt auseinander. Ich denke, es ist am besten, wenn man es einem anderen überlässt, wirklich. Frisches Blut.“

Die Hoffnungen auf ein Brosnan-Comeback als James Bond – selbst nur für einen einzigen exklusiven Streaming-Film bei Amazon – scheinen also zum aktuellen Stand nicht viel mehr als Wunschdenken zu sein…