Isi Glück wird nach Stefan Raabs Comeback deutlich – „Haltet die Fresse“

Es war DAS TV-Comeback des Jahres! Am Samstag (14. September) boxte sich Stefan Raab gegen Regina Halmich zurück in die Herzen seiner Fans – ein Medienspektakel, welches seinesgleichen sucht. Auch Tage nach der Rückkehr des Entertainers sorgt die Show noch für reichlich Gesprächsstoff. Jetzt hat sich auch Ballermann-Queen Isi Glück dazu geäußert.

Dieser Auftritt zog weite Kreise. Rund neun Jahre lang ließ sich Stefan Raab in der Öffentlichkeit nicht blicken. Neun lange Jahre mussten seine Fans auf den 57-Jährigen warten. Und zu den Wartenden zählte auch Isi Glück. Die 33-Jährige hat sich jetzt per Instagram zu dem Comeback gemeldet – und ist dabei ziemlich deutlich geworden.

Isi Glück ist großer Raab-Fan

„Ich bin ja ein ganz großer Fan vom Stefan-Raab-Comeback“, teilt die „Oberteil“-Interpretin in einem Video mit. „Ich mein, der hat meine Jugend geprägt.“ Einmal sei sie sogar fast bei „TV Total“ als Zuschauerin gewesen. Doch weil sie zu jung war, durfte sie nicht im Studio Platz nehmen. Die Blondine bekam damals eine Karte zu Weihnachten geschenkt. „Da war ich aber leider noch keine 16“, berichtet sie. 2012 saß Isi Glück dann sogar selbst als frischgebackene Miss Germany bei „TV Total“, direkt neben Stefan Raab.

Der Entertainer ist vor allem für seine spitze Zunge und seinen frechen Sprüchen bekannt. In der heutigen Zeit können diese Eigenschaften einem schnell zum Verhängnis werden. Und eben genau das prangert Isi Glück jetzt an. „Ich habe nur darauf gewartet, dass die TikTok-Generation von heute so Videos postet wie – warte, ich formuliere in der Tiktok-Sprache: ‚Was halten wir davon, dass Stefan Raab ein Comeback macht? Finden wir das gut? Kann man diese Sprüche heutzutage noch bringen?‘ Ja, verdammt, kann man bringen. Ich wünsche mir mehr Humor aus der damaligen Zeit in der heutigen Zeit. Ich hab sogar ernsthaft ein Video gesehen, wo jemand fragt, ob man das ernsthaft bringen kann, dass sich Stefan Raab mit einer Frau schlägt. […] Sie ist Box-Weltmeisterin, das ist ein sportlicher Fight. Seid ihr alle…“, wird die Partyschlager-Sängerin mehr als deutlich.

Isi Glück: „Haltet die Fresse“

„Man erwartet von Stefan Raab jetzt einfach die Sprüche von früher. Also an die liebe TikTok-Generation: Haltet die Fresse“, sagt Isi Glück weiterhin. Man darf gespannt sein, ob Stefan Raab tatsächlich bald seinen ersten Shitstorm von der TikTok-Gemeinde kassieren wird.