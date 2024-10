Mallorca-Star Isi Glück reicht es endgültig – „Fange jetzt an, auszupacken!“

Isi Glück ist für ihre positive Ausstrahlung, ihre Energie auf der Bühne und gute Laune bekannt. Im Megapark auf Mallorca sorgt der Ballermann-Star mit Hits wie „Oberteil“, „Delfin“ oder „Das Leben ist eine Party“ regelmäßig für ausgelassene Stimmung.

Am Mittwoch (15. Oktober) kündigte die 33-Jährige freudestrahlend ihre Version von „Regenbogen“ (Original ist von Vanessa Mai) zusammen mit dem Ballermann-Kollegen Honk an. Das Lied soll zum Closing vom Megapark erscheinen. Doch nun hat Isi Glück auf einmal alle Beiträge bei Instagram gelöscht und eine krasse Ankündigung gemacht.

Isi Glück mit heftiger Ankündigung

Am Donnerstagmorgen (17. Oktober) ist der Instagram-Kanal von Isi Glück plötzlich wie leer gefegt. Lediglich ein Beitrag erscheint in ihrem Feed – und der hat es in sich. „Partyfreunde, ich war lange leise und damit ist jetzt Schluss. Am Sonntag fange ich an auszupacken! Um 18 Uhr auf meinem Profil“, so die krasse Ankündigung. Mit den Hashtags „Zahltag“, „Schlussmitlustig“ und „eswirdzeit“ macht die Partyschlager-Sängerin nochmal deutlich, dass es hier um eine ernste Sache gehen muss.

Der Post lässt vermuten, dass es hinter den Kulissen der heiteren und bunten Ballermann-Szene ordentlich brodeln muss – und offenbar auch in Isi Glück. Unter dem Beitrag haben ihre Fans direkt angefangen zu spekulieren. Aber auch auf Facebook schlägt der Beitrag große Wellen. „Uuuhhh, wenn Isi austeilt. Ich bin so gespannt!! Scheiß Business!“, heißt es unter anderem dort. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook äußern Follower eine klare Vermutung. „Hoffentlich machst du Schluss mit dem Megapark“ und „Du wechselst in den Bierkönig und Mia in den Megapark“, schreiben sie.

Kommt es jetzt zum Knall auf der Insel?

Damit würde Isi Glück für einen echten Paukenschlag zum Ende der Saison sorgen. Immerhin tritt sie seit 2017 regelmäßig im Megapark auf und gehört dort zu den absoluten Stars. Allerdings deutet sich am Ballermann tatsächlich eine große Wende an. Wie unser Reporter bereits vor einigen Wochen berichtete, soll es einen geheimen Deal geben.

Demzufolge soll Mia Julia den Bierkönig im nächsten Jahr verlassen und zum Megapark wechseln – mit einer Riesen-Gage. Leidtragende könnte Isi Glück werden, immerhin gilt sie als große Gefahr für den Thron der Mallorca-Königin (hier alle Einzelheiten). Mit dieser Ankündigung hat Isi Glück die Gerüchteküche so kurz vor dem Closing auf jeden Fall wieder mächtig zum Brodeln gebracht.