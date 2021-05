Cathy Hummels macht Turnübung auf Roller – das wird sie bitterböse bereuen

Was Cathy Hummels nicht alles für ein Foto tut...

Auf Instagram zeigt die Spielerfrau viele verschiedene Facetten von sich. Mal sieht man sie ganz sexy im Bikini, das andere Mal als fürsorgliche Mama und manchmal zeigt Cathy Hummels auch ihre etwas kindische Seite. Die wurde der 33-Jährigen nun ordentlich zum Verhängnis.

Cathy Hummels wird zum „Skater Girl“ – „nicht hinfallen“

Besonders an freien Sonntagen scheint Cathy Hummels immer auf die verrücktesten Ideen zu kommen. „She is just a Skater Girl“, schreibt die Spielerfrau unter ihren täglichen Instagram-Beitrag. Dazu postete Cathy Hummels ein Foto, für welches sie sich wohl besser nicht so in Szene geworfen hätte.

Instagram-Star Cathy Hummels. Foto: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Cooles Skater-Outfit, ab auf den Roller und hoch das Bein – Cathy Hummels turnt fröhlich auf einem City-Roller rum. Für ihre Sportlichkeit ist die 33-Jährige ja Gott sei Dank bekannt – aber eben auch für ihre Tollpatschigkeit.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

„Nicht hinfallen“, schrieb eine Followern, die das Unglück wohl auch schon kommen sehen hat.

Cathy Hummels ganz ehrlich – „die Wahrheit hinter diesem Foto“

Die Warnung ihrer Followerin kam für Cathy Hummels offensichtlich zu spät. Denn einen Tag später teilt die Spielerfrau in ihrer Instagram-Story mit, welche Folgen ihr cooler Sonntagsschnappschuss letztendlich für sie hatte.

„Die Wahrheit hinter diesem Foto: Ich habe 'ne Zerrung“, gibt Cathy Hummels offen zu.

Immerhin kann der Instagram-Star dabei über sich selbst lachen. Für ihr nächstes Instagram-Foto überlegt sich Cathy Hummels hoffentlich ein etwas ungefährlicheres Setting.

Cathy Hummels nimmt ihren Patzer mit Humor. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eventpress

Da sehen die Fans von Cathy Hummels doch viel lieber ganz andere Bilder von ihr. Erst kürzlich sorgte beispielsweise ein seltenes Familienbild für große Überraschungen. (mkx)