Pietro Lombardi: Noch eifersüchtig? SO reagiert er auf die Hochzeit seiner Ex-Frau Sarah

Diese Nachricht ging auch an Pietro Lombardi nicht vorbei: Seine Ex-Frau Sarah hat ihren Verlobten Julian Büscher geheiratet.

Auch wenn die Verkündung noch ganz frisch ist, hat Pietro Lombardi auf Instagram bereits ein paar Worte an das frisch verheiratete Paar gerichtet. Was sagt er wohl zur Hochzeit seiner Ex?

Pietro Lombardi: Seine Ex-Frau ist nun keine Lombardi mehr

Im März 2013 nahm Pietro Lombardi die damals 20-jährige Sarah zu seiner Frau, nachdem sich die beiden im Jahr 2011 bei der achten Staffel von DSDS kennengelernt haben.

Pietro Lombardi: Wie reagiert er auf die Hochzeit seiner Ex-Frau? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland /IMAGO / Future Image

Familie Lombardi wurde im Juni 2015 durch den kleinen Alessio vervollständigt. Damals hätte sich wohl niemals irgendwer einen anderen Mann an Sarahs Seite vorstellen können, doch im Jahr 2016 kam dann der Schock für alle Lombardi-Fans: Pietro und Sarah verkündeten ihre Trennung und ließen sich später im Jahr 2019 scheiden.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Gerade mal zwei Jahre nach der Scheidung von Pietro Lombardi hat Sarah nun einem anderen Mann die Ewigkeit versprochen. Julian und Sarah wirken derzeit nicht nur wie das allerglücklichste Paar der Welt, sie haben auch beide den Mädchennamen „Engels“ der Sängerin angenommen.

Pietro Lombardi: Zwei Jahre nach seiner Scheidung von Ex Sarah, hat sie nun neu geheiratet. (Archivbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland

Dadurch lässt Sarah nun das Leben als Lombardi endgültig hinter sich und nimmt sogar in Kauf, dass Sohnemann Alessio und sie fortan nicht mehr denselben Namen tragen. Könnte das den Sänger Pietro Lombardi etwa kränken?

Pietro Lombardi: Was sagt er zur Hochzeit seiner Ex?

Nach ihrer Scheidung hat es viele öffentliche Auseinandersetzungen zwischen Pietro und Sarah gegeben. Doch mittlerweile scheinen sich die Eltern wieder gefangen zu haben.

Sohn Alessio zuliebe, verbringen sie mittlerweile sogar Familienfeste gemeinsam und auch durch die Hochzeit des Engels-Paar scheint kein böses Blut zwischen Sarah und Pietro geflossen zu sein.

--------------------------------

Mehr News zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi macht Entdeckung am Türkei-Strand – seine Reaktion überrascht

Pietro Lombardi sendet Liebeserklärung aus der Türkei – IHNEN ist er besonders dankbar

Pietro Lombardi: Unerwartetes Geständnis – „Mag es nicht so“

--------------------------------

„Glückwunsch euch zwei. Ich wünsche euch das Beste auf eurem gemeinsamen Weg. Ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe“, schreibt Pietro Lombardi wohlwollend auf Instagram. Dazu teilt er in seiner Story ein Hochzeitsbild von Sarah und Julian Engels.

+++ Pietro Lombardi kündigt an: „Habe große Pläne“ – es hat nichts mit Musik zu tun +++

Dadurch scheint dem Patchwork-Familien-Glück wohl nichts mehr im Wege zu stehen. (mkx)