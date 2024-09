„Immer wieder sonntags“: Kurz vor letzter Show lässt Stefan Mross die Bombe platzen

Am 8. September läuft in der ARD zum letzten Mal für dieses Jahr „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Die Show verabschiedet sich danach in die Winterpause, doch dieses Mal ist sie nicht so lang wie üblich.

Kurz vor seiner letzten Show hat Stefan Mross die Fans von „Immer wieder sonntags“ mit einer großen Nachricht überrascht. Die Show mit dem beliebten Moderator geht Anfang 2025 auf Tournee, besucht viele verschiedene Städte.

Ein letztes Mal in diesem Jahr begrüßt Stefan Mross seine Zuschauer aus dem Europapark Rust. Mit dabei sind eine Reihe von Schlagerstars Andy Borg, Trenkwalder, Vincent Gross, Eric Philippi, Marina Marx und Die Cappuccinos. Damit beschließt „Immer wieder sonntags“ das Jahr 2024.

2025 geht es weiter – und das früher als erwartet. Wie Stefan Mross jetzt selbst bei Instagram ankündigte, geht „Immer wieder sonntags“ auf große Tournee. Anlässlich des Doppeljubiläums – 20 Jahre Mross, 30 Jahre „Immer wieder sonntags“ gibt’s die große Sause in ganz Deutschland.

„Im Frühjahr 2025 bringt Stefan Mross das warme Sonntagsgefühl endlich live auf die Bühne und in zahlreiche Städte in Deutschland und Österreich. Unvergessliche Sonntagsmomente, die auch deinen Wochentag zum Strahlen bringen“, heißt es in der Ankündigung.

18 Shows in Deutschland und Österreich

Die große Jubiläums-Tour startet am 4. März 2025 in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Insgesamt spielt Mross 18 Shows, unter anderem in Berlin, Frankfurt und auch in Linz (Österreich).

Schon jetzt steht auch fest, wer bei seiner Tournee dabei sein wird. „Ein bisschen Frieden“-Sängerin Nicole, Michale Holm, Claudia Jung und auch DSDS-Star Joey Heindle werden Teil der „Immer wieder sonntags“-Jubiläumstour sein.