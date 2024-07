„Immer wieder sonntags“: „Bergdoktor“-Star erfüllt sich seinen innigsten Wunsch

Sonntagmorgen in Deutschland – ein Fest für alle Schlagerfans! Denn neben Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“ sorgt Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ für jede Menge Unterhaltung! Die Sendung begrüßt allerdings nicht nur feste Größen der Branche, sondern auch Newcomer. Besonders eine von ihnen konnte sich dabei sehen lassen!

Seit 1995 bringt „Immer wieder sonntags“ aus dem Europa-Park in Rust musikalische Highlights, humorvolle Einlagen und herzerwärmende Geschichten direkt in die Wohnzimmer. Unter der charmanten Moderation von Stefan Mross hat sich die Sendung zu einem unangefochtenen Dauerbrenner entwickelt, der regelmäßig für gute Laune sorgt.

Spaß schien auch „Bergdoktor“-Star Rebecca Immanuel zu haben! Denn die Schauspielerin wagte sich am 14. Juli an ihren ersten Bühnenauftritt in der ARD und erfüllte sich damit ihren sehnlichsten Wunsch.

Den Weg in die Musikindustrie schlug ZDF-Star Rebecca Immanuel bereits 2020 ein. Um sich zum Fest der Liebe einzustimmen, veröffentlichte sie ihr Debütalbum mit neu aufgelegten Weihnachtshits. Ihre Gesangskünste stellte sie dann im selben Jahr in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ unter Beweis – und jetzt auch in der ARD!

Mit ihrer ersten deutschen Schlager-Single „Ich wünsch mir“ ging nun ein Traum Immanuels in Erfüllung. Gegenüber „Bild“ verriet sie: „Ich bin mit Musik groß geworden, singe eigentlich immer und überall.“ Bereits im jungen Alter von sieben Jahren wollte die Schauspielerin auf den ganz großen Bühnen stehen. Mit dem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ wurde dieser Wunsch endlich Wirklichkeit!

Rebecca Immanuel verfolgt neben ihrer Schlagerkarriere und der Performance bei „Immer wieder sonntags“ eigentlich eine ganz andere Karriere. Die Schauspielerin verkörpert bereits seit Jahren die Rolle der Ärztin Dr. Vera Fendrich in „Der Bergdoktor.“ Damit steht sie an der Seite von TV-Star Hans Sigl alias Dr. Martin Gruber.