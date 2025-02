Sorge um BVB-Star! Experte redet Klartext: „Was wird aus Julian Brandt?“

Beim Kantersieg gegen Union Berlin platzte für Borussia Dortmund ein großer Knoten. Nach vielen schwachen Vorstellungen in den vergangenen Wochen bescherte der BVB seinen Fans am Samstagabend endlich mal wieder eine Gala-Vorstellung.

Mit 6:0 fegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac die „Eisernen“ aus dem Westfalenstadion. Bei Borussia Dortmund gab es am Samstag eigentlich nur Gewinner. Sollte man meinen.

Borussia Dortmund: Sorge um Julian Brandt

Ein möglicher „Verlierer“ des eindrucksvollen BVB-Sieges könnte Julian Brandt sein. Der 28-Jährige stand bei der Partie gegen Union Berlin überraschend nicht im Kader. Wie sich später herausstellte, litt Brandt wohl an einer Muskelverhärtung.

Stefan Effenberg hat nun Zweifel an der Zukunft von Brandt bei Borussia Dortmund geäußert. Im „Doppelpass“ bei Sport1 sagte der TV-Experte am Sonntag (23. Februar): „Was jetzt bei Dortmund entscheidend wird: Was wird aus Julian Brandt?“

„Kein gutes Spiel für Julian“

Effenberg weiter über Julian Brandt: „Er stand nicht im Kader, es wurde viel gerätselt: Warum ist er nicht dabei, warum ist er nicht im Kader? Wir haben viel diskutiert über Julian. Er bringt Top-Leistung, aber nicht konstant, nicht auf Strecke.“

Über den beeindruckenden Auftritt von Borussia Dortmund gegen Union Berlin sagte Effenberg: „Gestern war so ein Spiel, das mit Sicherheit nicht gut war für Julian Brandt.“

Julian Brandt beim BVB

Julian Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem ließ der Offensiv-Spieler sein Talent in verschiedenen Phasen immer mal wieder aufblitzen. Doch in mindestens genauso vielen Phasen ließen die Leistungen des Nationalspielers deutlich zu wünschen übrig.

Der Vertrag von Brandt beim BVB läuft im Juni 2026 aus. Ob das Arbeitspapier bei Borussia Dortmund verlängert wird, ist derzeit noch nicht klar.