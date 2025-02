Borussia Dortmund: Nach Kantersieg gegen Union Berlin – Kovac überrascht mit Maßnahme

So kann man sich auch den Frust aus der Seele schießen! Borussia Dortmund hat unter Neu-Trainer Niko Kovac den ersten Bundesliga-Sieg eingefahren und Union Berlin mit 6:0 aus dem Signal-Iduna-Park rausgeballert.

Dank einer starken Leistung und einem überragenden Serhou Guirassy, dem vier Tore gelangen, holt Borussia Dortmund drei wichtige Punkte. Nach dem Spiel überraschte Kovac mit einer Maßnahme für die Mannschaft.

Borussia Dortmund: Kovac jubelt endlich

Im dritten Anlauf hat es dann doch geklappt. Nach zwei bitteren Niederlagen gegen Stuttgart (1:2) und Bochum (0:2) geht Borussia Dortmund in der Bundesliga als Sieger vom Platz. Es ist schon eine Weile her, seitdem der BVB eine solch souveräne und abgeklärte Leistung gezeigt hatte, wie es am 23. Spieltag gegen Union Berlin der Fall war.

Auch interessant: BVB-Kapitän Emre Can spricht Klartext – „Kann es nicht alleine in die Hand nehmen“

In der Abwehr war die Mannschaft von Trainer Niko Kovac stabil, ließ nicht viel zu. Und wenn die Berliner durchkamen, dann war Keeper Gregor Kobel zur Stelle. Vorne machte Serhou Guirassy vier Tore, Maximilian Beier jubelte auch einmal und Diogo Leite traf beim 1:0 ins eigene Tor.

Ein rundum perfekter Abend für die Schwarzgelben, die jetzt natürlich auf die Trendwende hoffen. Zur Feier des Tages gab es dann vom Chefcoach höchstpersönlich eine Belohnung für die Mannschaft.

Zwei freie Tage für BVB-Stars

Nach der Partie erklärte Kovac nämlich, dass es für die Spieler jetzt zwei freie Tage gibt. In dieser Woche hat Borussia Dortmund spielfrei. Im DFB-Pokal ist der Revierklub nicht mehr vertreten und die Champions League pausiert, bis es bald im Achtelfinale dann gegen den LOSC Lille weitergeht.

Die Entscheidung von Kovac ist zum einen verständlich, da die Profis anstrengende Wochen und Monate hinter sich haben und jetzt auch ein wenig die Beine hochlegen können. Andererseits erklärte der BVB-Coach zuletzt, dass er mehr Zeit mit seinem Team brauche und alle beisammen haben möchte.

Mehr Nachrichten für dich:

So oder so werden sich die Stars über die freien Tage freuen. Bis es am kommenden Wochenende dann beim FC St. Pauli weitergeht. Folgt jetzt tatsächlich die Trendwende?