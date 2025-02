BVB muss in der Champions League gegen Lille ran: Fans haben nur eine Sorge

Mit Spannung hat Borussia Dortmund am Freitag (21. Februar) Richtung Nyon zur Achtelfinal-Auslosung der Champions League geschaut. Der Gegner steht auch schon fest: Der BVB muss gegen den OSC Lille ran.

Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen BVB-Star: Thomas Meunier wird nach seinem Abschied 2024 erstmals wieder nach Dortmund zurückkehren. Die Borussen-Fans haben nur eine Sorge.

BVB: Wiedersehen mit Meunier perfekt

Vier Jahre lang hat Thomas Meunier das BVB-Trikot getragen und 2021 den DFB-Pokal gewonnen. Vor rund einem Jahr entschied er sich dann für einen Wechsel in die Türkei, ehe er anschließend zu OSC Lille wechselte. Dort ist der Belgier seit dieser Saison gesetzt und ein Leistungsträger.

In der Champions League war das französische Team eine große Überraschung in der Ligaphase und setzte sich direkt fürs Achtelfinale durch, während Borussia Dortmund in die Playoffs musste. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gegen Sporting Lissabon durchgesetzt hatte, kommt es nun zum Duell gegen Lille.

Damit kehrt Meunier erstmals wieder nach Dortmund in den Signal-Iduna-Park zurück. Das Hinspiel findet dort statt, zum Rückspiel geht es dann für die Schwarzgelben nach Frankreich.

Fans haben große Sorge

Auch wenn Lille für den BVB ein machbarer Gegner ist im Vergleich zu Aston Villa, haben die Anhänger des Revierklubs große Sorgen, und das eben vor Meunier. „Ich sehe es schon kommen, wie Meunier gegen uns trifft“, „Hattrick von Meunier. Hier habt ihr es zuerst gelesen“ und „Wenn der Meunier uns nicht rausschmeißt, dann weiß ich auch nicht mehr“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

In der Vergangenheit war es schon oft der Fall, dass Ex-Spieler gegen den BVB getroffen haben. Meunier ist als Rechtsverteidiger jetzt nicht für seine Torjägerqualitäten bekannt, in Dortmund verbreitet er anscheinend schon jetzt Angst und Schrecken.

Übrigens: Sollte sich der Bundesligist im Achtelfinale durchsetzen, könnte es im Viertelfinale zum nächsten Wiedersehen kommen. Der Gegner könnte dann der FC Barcelona mit Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski sein. Allerdings müssten die Katalanen vorher Benfica Lissabon ausschalten.