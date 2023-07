Und es geht schon wieder los – mit einer neuen Folge „Immer wieder sonntags“ aus dem Europapark Rust. An dem Ort, an dem am Montag (19. Juni) ein Großbrand ausgebrochen war. Nach dem Feuer-Drama kam die Frage auf, was mit der beliebten ARD-Show passieren würde. Auf Nachfrage dieser Redaktion gab’s Entwarnung vom Sendersprecher und Stefan Mross kann trotz Brand am Sonntag (25. Juni) wie gewohnt auf Sendung gehen.

Bleibt nur zu hoffen, dass er diesmal nicht wieder mit einer seiner Aktionen baden geht. In der letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ kam der Moderator nämlich ordentlich ins Schwimmen, als sein Vorhaben völlig daneben ging.

Der Sommer ist wohl endgültig in Deutschland angekommen und dementsprechend warm kann es auch schon mal am Show-Set werden. Eine Runde im Ententeich drehen wollte Stefan Mross deswegen aber nicht.

Das sind die Gäste bei „Immer wieder sonntags“ am 25. Juni:

Ben Zucker

Michael Morgan

Fäaschtbänkler

Isabel Varell

Hansy Vogt

Alexandra Hofmann und Anita Hofmann

Ramon Roselly

Die Trenkwalder

Frank Schöbel

Mela Rose

Die Aufgabe in der Show vom 19. Juni klingt zunächst einmal einfach. Mit dem Bauch auf einem Stand-up Paddle Board liegend, soll Stefan Mross gelbe Plastikenten aus dem Wasser fischen. Doch schon beim Start gibt es Probleme. Der Moderator ist noch nicht mal losgepaddelt, da muss er schon schwimmen. Statt ruhig auf dem Brett zu liegen, rutscht Mross ab und landet im Wasser.

ARD-Mann eilt zu Stefan Mross

Geplant war dieser feuchte Zwischenfall jedenfalls nicht. Mit nasser Klamotte krabbelt Stefan Mross zurück. Die ARD handelt sofort und schickt gleich mal ein Teammitglied von „Immer wieder sonntags“ in Richtung Ententeich.

Wirklich hilfreich ist der Mitarbeiter für Mross allerdings nicht. Während er sich zurück auf das Board kämpft, hält das Crew-Mitglied ihm ein Mikrofon entgegen, damit die Zuschauenden auch bloß nichts verpassen. Erst als Stefan Mross schon fast wieder seine Ausgangsposition eingenommen hat, hält die Hand von oben das Brett fest. „Es ist ein Mross entsprungen“, fasst es der Moderator zusammen, ehe er jetzt wirklich loslegen kann.

Mehr News:

Und was sagen die Zuschauer? Unter einem Facebook-Video, das die Situation nochmal zeigt, kommentieren die Fans der Show ganz begeistert. Wenn auch nass, konnte der Moderator sein Publikum anscheinend gut unterhalten. Die ARD zeigt „Immer wieder sonntags“ ab 10.03 Uhr im TV und online in der Mediathek.