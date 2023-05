„Immer wieder sonntags“: ARD-Gast wird gegenüber Mross deutlich – „Blödsinn“

Endlich ist er wieder da, wo er hingehört. Seit dem vergangenen Wochenende ist nicht nur der ZDF-„Fernsehgarten“ wieder am Start, auch Stefan Mross und seine ARD-Show „Immer wieder sonntags“ sind wieder da.

An diesem Sonntag (14. Mai) durfte Stefan Mross seine Fans und Freunde schon zum zweiten Mal in diesem Jahr begrüßen und konnte sich auch eine kleine Spitze gegen die bösen Gerüchte nicht verkneifen, die in den vergangenen Wochen die Runde machten.

„Und wissen Sie“, begann Stefan Mross bei der Vorstellungsrunde zu Beginn der Show, „was diese Kollegen alle gemeinsam haben? Die haben Hits, die haben tolle Lieder und sie haben ein erfülltes Leben. Und sie werden sehr, sehr alt werden. Sie arbeiten nämlich und dürfen Leute unterhalten mit ihren großen Hits. Glauben Sie nicht? Woher ich das weiß? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Und alles, was in der Zeitung steht (lacht) das stimmt… nicht immer.“

Für den Spruch erntete der Moderator Gelächter und zeigte gleichzeitig, dass er die Gerüchte um seine Person nicht an sich heranlasse. Da recherchierte Mross lieber selber und nahm gleich seine Kollegin Claudia Jung ins Kreuzverhör. „Ich möchte ein bisschen was erfahren“, kündigte der 47-Jährige an, als er seine Schlagerkollegin in die Showküche bat.

Stefan Mross wurde bei „Immer wieder sonntags“ deutlich. Foto: Screenshot ARD

Die antwortete direkt keck: „Du weißt doch schon alles von mir eigentlich.“ Das sah Stefan aber wohl etwas anders: „Das habe ich, glaube ich noch nie gefragt. Wir kennen uns jetzt schon lange, aber wie muss man sich Claudia Jung in der Kinderzeit vorstellen?“

Sie sei eine ganz „wilde Hummel als Kind“ gewesen, so die 59-Jährige. „Immer Blödsinn im Kopf gehabt. Und da meine Eltern immer gearbeitet haben, habe ich bis zum Kindergarten ganz viel Zeit bei meiner Oma verbracht und meinem Großvater. Ich glaube, die hatten ganz schön mit mir zu kämpfen.“ Ehrliche Worte zum Muttertag also. Am schönsten, so Jung weiter, sei es aber bei Oma im Schrebergarten gewesen.

Sie habe das Obst der Oma immer nur angebissen und dann hängengelassen. Beim Ernten sei diese dann regelmäßig sauer geworden. „Was ist das denn schon wieder, da hat einer dran rumgebissen“, ahmte Jung ihre Oma nach. Oder wie es Stefan Mross so schön zu sagen pflegte: „Da war Claudia, der Wurm unterwegs.“