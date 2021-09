„Immer wieder sonntags“ (ARD): ER taucht plötzlich bei Stefan Mross auf – „Meine Mutter guckt jetzt auch zu“

Es ist die vorletzte Sendung von „Immer wieder sonntags“, zu der Moderator Stefan Mross seine Zuschauer am Sonntagmorgen begrüßt.

Die prominente Gästeliste in Folge 11 ist wieder lang. Den Anfang macht Hansi Hinterseer mit seinem Kult-Hit „Marina“. Seine Ablöse ist ein Promi, den man zunächst nicht bei „Immer wieder sonntags“ erwartet hätte.

Stefan Mross ist der Moderator von „Immer wieder sonntags”. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross begrüßt ungewöhnlichen Gast in Schlager-Show

„Er ist einer der Erfolgreichsten, ich möchte sogar behaupten, er ist mittlerweile der erfolgreichste Comedian in Deutschland“, stellt Mross seinen Star-Gast vor.

Dann betritt Comedian und Entertainer Bülent Ceylan unter großem Applaus die Bühne.

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ wird seit dem Jahr 1995 in der ARD ausgestrahlt

Zuerst wurde die Show von Max Schautzer moderiert – darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name „Immer wieder sonntags“ spielt auf das gleichnamige Lied von Cindy und Bert an

In der Sendung sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene zu Gast

Auch Helene Fischer und Florian Silbereisen traten bereits bei Stefan Mross auf

Der 45-Jährige ist begeistert von den „Immer wieder sonntags“-Fans und dem herzlichen Empfang und sagt: „Das Publikum bei dir, da muss man sagen, die gehen ab. Das ist ja wie Rock n‘ Roll. Mit denen kann man auch alles machen.“

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Bülent Ceylan ist begeistert von Stefan Mross‘ Publikum

Was genau man alles mit dem, Zitat Stefan Mross: „beste(n) Publikum der Welt“, machen kann, will Bülent gleich mal austesten und geht mit einer La Ola direkt in die Vollen - und natürlich macht das Publikum sofort mit.

Auch Bülent ist begeistert – nicht nur vom Publikum, sondern anscheinend auch von der Show. Bei Stefan Mross‘ Ehefrau Carina schwärmt er anschließend: „Hier ist Achterbahn, das ist mega.“

Währenddessen zeigen sich die Zuschauer auf Twitter noch ein wenig verdutzt über den Auftritt von Bülent. Immerhin hat der sonst eigentlich so gar nichts mit Schlager zu tun.

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Bülent Ceylan erzählt Anekdote von seiner Mutter

Im Gespräch mit Carina, mit ihr soll der 45-Jährige im Laufe der Sendung kochen, spricht der 45-Jährigen auch gleich darüber und sagt: „Meine Mutter guckt jetzt auch zu. Meine Mutter ist 79, sieht aus wie 45, also wie ich, und die ist Hammer. Ich liebe meine Mutter über alles.“

Dann verrät er über Mama Hilde: „Das ist ihre Sendung, muss man auch dazu sagen.“ Es folgt eine lustige Anekdote zu seiner geliebten Mutter, die anschließend für Lacher sorgt: „Ich habe Roland Kaiser bei der Hitparade getroffen. Und wir haben ein Foto zusammen gemacht.“

Comedian Bülent Ceylan ist am Sonntag bei „Immer wieder sonntags” zu Gast. Foto: IMAGO / Stefan Schmidbauer

Weil seine Mutter ein absoluter Schlager-Fan ist, zeigt er ihr das Foto – in der Show erzählt er: „Und ich mache jetzt 23 Jahre Comedy und dann habe ich meiner Mutter, weil die Roland-Kaiser-Fan ist, das Foto gezeigt und dann sagt sie zu mir, wirklich wortwörtlich: ‚Jetzt hast du’s geschafft.‘“

Dass Bülents Mutter so ein Fan von „Immer wieder sonntags“ und Stefan Mross ist, sorgt bei einer Twitter-Nutzerin für Begeisterung. Sie schreibt: „Dass Bülent's Mama jetzt ganz stolz zusieht, ist schon süß.”

