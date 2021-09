„Fernsehgarten“ (ZDF): Deutliche Ansage an Beatrice Egli – Kiwi hat irren Plan

Andrea Kiewel alias Kiwi geht am Sonntagmittag wieder mit dem ZDF-„Fernsehgarten” auf Sendung – die Gästeliste klingt bereits vielversprechend.

Gesendet wird wie immer vom Lerchenberg in Mainz. So langsam nähert sich der „Fernsehgarten” allerdings dem Ende. Bevor die Show allerdings in die Winterpause geht, erwartet die Fans heute nochmal das volle Gute-Laune-Paket.

Alle Infos zur neuen „Fernsehgarten“-Sendung erfährst du in unserem Blog.

Sonntag, den 12. September

14:12 Uhr: Das war der ZDF-„Fernsehgarten” am Sonntagmittag

14:08 Uhr: Die beiden Frauen sind wieder zurück auf dem sicheren Boden. Es folgt eine Gesangseinlage von Chris de Burgh.

14:06 Uhr: Nach der großen Beichte muss sich die Moderatorin dann aber abseilen. Beatrice klettert dafür weiter und erreicht am Ende die Spitze.

14:07 Uhr: Jetzt soll es aber wirklich passieren – Beatrice und Kiwi besteigen die Wand. Auf dem Weg wird Kiwi plötzlich ganz emotional und verrät: „Soll ich dir mal was sagen? Ich habe das noch nie erzählt. 1997 stand ich auf dem World Trade Center oben drauf und hatte so schlimme Höhenangst, dass der Sicherheitsdienst kommen musste und mich runterführen musste, weil ich mich nicht bewegen konnte.”

Andrea Kiewel geht regelmäßig mit dem ZDF-„Fernsehgarten” auf Sendung. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

13:57 Uhr: Bevor es für die beiden aber bis nach ganz oben geht, singt erst noch Nick Howard.

13:53 Uhr: „Es kann nichts passieren”, beruhigt sie Beatrice vor dem Start. „Noch lacht Kiwi und dann ist vorbei", antwortet die Moderatorin.

13:53 Uhr: Jetzt wird es spannend – Kiwi muss sich ihren Ängsten stellen. Im neon-pinken Sport-Outfit will sie gemeinsam mit Beatrice Egli die Kletterwand erklimmen.

13:49 Uhr: Auch Chris Thompson darf nochmal ran und singt seinen Kult-Song „Blinded by the Light”

13:43 Uhr: Es folgt René Wadas mit hilfreichen Tipps für die Pflege von Zimmerpflanzen. Am Freitag war der „Pflanzendoktor” bereits bei der MDR-Show „Riverboat” zu Gast.

13:38 Uhr: Als nächstes dürfen „Fools Garden” auftreten – anders als vor einigen Wochen, singen sie jetzt bei strahlendem Sonnenschein statt Gewitter.

13:30 Uhr: Dann plötzlich die Überraschung. Hinter der Hecke lugen vier Paar pinke Fledermaus-Ohren hervor. Kiwi will natürlich wissen, was dahinter steckt und geht der Sache auf den Grund. Siehe da, es sind vier Freundinnen aus Sinnsheim. Der Grund für die Maskerade: „Weil bald Halloween ist”. Die Frauen sind anscheinend eingefleischte „Fernsehgarten”-Fans und ganz aus dem Häuschen. Sie dürfen direkt mal den nächsten Jodel-Song erraten – mit ein ganz klein bisschen Hilfe von Kiwi klappt's dann auch.

13:27 Uhr: Bevor es für Kiwi und Beatrice an die Kletterwand geht, darf die nochmal singen.

13:19 Uhr: Weil es heute in der Sendung um Wald, Natur und Berge geht, spricht Kiwi mit Expertin Jasmina auch über das „Wald-Baden”. Bei dem Trend aus Japan soll mit allen Sinnen der Wald erforscht werden. Das bewusste Entdecken soll für Wohlbefinden sorgen.

13:17 Uhr: Als nächstes rockt Chris Thompson die Lerchenberg-Bühne

13:10 Uhr: Jetzt wird gejodelt beim ZDF-„Fernsehgarten”. Die Zuschauer dürfen raten, welche Kult-Hits die Stars von „Voxxclub” jodeln. Auf Twitter sorgt diese Ankündigung für Lacher.

Dann hol ich mal mein Diplom ausm Keller #Fernsehgarten pic.twitter.com/3MvUxtDEBF — Koala (@B_l_u_M_e) September 12, 2021

13:06 Uhr: Die nächste Künstlerin und hier Song haben für Andrea Kiewel anscheinend eine ganz besondere Bedeutung. Sängerin Julia Kautz singt über den Neuanfang nach einer gescheiterten Beziehung. Nach ihrer Anmoderation wird Kiwi plötzlich sehr privat und sagt: „Ganz besonders witme ich diesen Song meiner Freundin Stefanie in Tel Aviv” und sendet damit ganz persönliche Grüße.

13:02 Uhr: Dass Kiwi früher selbst gerne auf die Suche gegangen ist, wird schnell klar. An die Stelle, an der sie früher immer ging um Pilze zu sammeln, kann sie jetzt allerdings nicht mehr gehen. Kiwi erklärt traurig: „Den Wald gibt es nicht mehr, da wurde ein Windrad gebaut.”

12:59 Uhr: Passend zur Herbstzeit begibt sich Andrea Kiewel jetzt auf Pilzsuche und lässt sich von einem Pilz-Experten aufklären.

12:55 Uhr: Kiwis nächster Gast ist zwar auch noch sehr jung, gilt aber schon fast als alter Hase unter den Newcomern – Tim Peters.

12:52 Uhr: Es geht musikalisch weiter und zwar mit einem echten Newcomer-Traum-Duo. „Neonlicht” heißen die beiden, die letzte Woche beim „Fernsehgarten” zum neuen Schlager-Paar gewählt wurden. Bei Giovanni Zarrellas Samstagabendshow gaben die beiden ihr Show-Debüt.

12:43 Uhr: Der Tipp der Expertin: Rohes Fleisch oder Fisch sollten nicht in dem Tuch eingepackt werden

12:41 Uhr: Kaum hat Karsten die Bühne verlassen, wird es handwerklich beim „Fernsehgarten”. Kiwi hat sich eine Expertin eingeladen, die ihr und den Zuschauern zeigen soll, wie sie Bienenwachstücher herstellen können.

12:39 Uhr: Es folgt der Auftritt von Ex-„Feuerherz”-Sänger Karsten Walter

12:32 Uhr: „Das Gefühl oben – es war pure Freude, Erleichterung und ich habe nur geweint”, sagt Egli dann aber stolz. Kiwi soll mit Beatrice gemeinsam die Kletterwand besteigen – eine wahnsinnige Herausforderung für die Moderatorin, die mit Höhenangst kämpft. Weil sie sich ihren Ängsten aber stellen möchte, schlägt sie Beatrice vor: „Du schwimmst mit mir durch den Rhein. Sowas, was ich kann.” Undenkbar wäre es nicht, dass die beiden diesen Traum wirklich in die Tat umsetzen.

12:29 Uhr: Dass der Weg zum Ziel keinesfalls ein leichter ist, erzählt Egli ganz selbstbewusst und gibt zu: „Es kamen immer wieder Momente, wo ich dachte, ich schaffe das nicht.”

12:25 Uhr: „Extrem lange darauf vorbereitet” habe sich die Sängerin, um den Aufstieg schaffen zu können. Um es bis an die Spitze zu schaffen trainiert Egli knallhart. Ein Trainingsziel: Die Hörnlihütte auf 3260 Metern.

12:25 Uhr: Dann erzählt Beatrice Egli von ihrem unglaublichen Wander-Trip aufs Matterhorn. „Aus irgendwann wurde ziemlich schnell”, erzählt die Sängerin, die sich mit der Besteigung des Matterhorns einer ganz neuen Herausforderung gestellt hat. „War lebensverändernd”, schwärmt Egli jetzt beim „Fernsehgarten”.

12:20 Uhr: Es geht weiter mit Kult-Sänger Chris de Burgh und seinem neuen Song „Live Life, Live Well”.

12.17 Uhr: „Gewonnen!” ruft Kiwi, der 19-Jährige hat es wirklich geschafft und kann sich nicht nur über einen Rekord sondern auch ein dickes Lob von Moderatorin Andrea Kiewel freuen.

12.13 Uhr: Was dann folgt beeindruckt Kiwi schon im Vorhinein. Kandidat Leo will in der Show einen Rekord aufstellen. Die Herausforderung: Er soll sechs von sieben Skigebieten anhand der Pistenläufe auf einer Karte erkennen. Wird Leo es schaffen, alle Skigebiete zu erkennen?

12.10 Uhr: Kiwi hat sich etwas ganz besonderes für die Sängerin ausgedacht. Beatrice Egli, die zuletzt das Matterhorn erklommen hat, soll im Laufe der Live-Sendung eine Kletterwand erklimmen.

12.08 Uhr: Beatrice Egli eröffnet die Show im blauen Jeanskleid und einer Gesangseinlage, bei der die Zuschauer nichts mehr auf ihren Plätzen hält.

8 Uhr: Kurz vor der Show überrascht das ZDF alle „Fernsehgarten“-Fans mit dieser Nachricht. Andrea Kiewel wird in der Show vom 10. Oktober nicht etwa wie gewohnt vom Lerchenberg in Mainz moderieren, sondern vom Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg.

Auch die darauffolgende Show am 17. Oktober soll von dort gesendet werden. Der Grund für den Drehortwechsel – der „Fernsehgarten“ geht wieder „on Tour“. Wer als Gast in der Show mit dabei sein wird, ist bislang noch unklar. Dass Robin Pietsch und Bürger Lars Dietrich aber vor Ort sein werden, steht schon fest.

Samstag, den 11. September

18 Uhr: Diese Nachricht dürfte die Fans traurig stimmen. Der „Fernsehgarten“ kündigte an, dass es in diesem Jahr nur noch drei Sendungen geben wird. Danach ist erst einmal Winterpause angesagt. Am Sonntag beginnt also schon der Winterpausen-Countdown.

Andrea Kiewl ist für ihre Gute-Laune-Moderationen bekannt. Foto: IMAGO / Eibner

16.00 Uhr: Seit Donnerstag ist es öffentlich: Die Gästeliste der Stars und Sternchen, die am Sonntag zu Gast am Lerchenberg in Mainz sind, wurde nun herausgegeben. Zu den berühmten „Fernsehgarten“-Besuchern gehören diesmal:

Beatrice Egli

Chris De Burgh

Chris Thompson

Tim Peters

Fools Garden

Nick Howard

Karsten Walter

Neonlicht

Julia Kautz

Andrea Kiewel mit großer Ankündigung

