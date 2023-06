„Immer wieder sonntags“: Bitter! Zuschauer mussten erneut auf ARD-Show verzichten

Pünktlich um 10.03 Uhr sitzen Tausende Schlager-Fans vor ihren TV-Geräten und starten gemeinsam mit Stefan Mross in den Sonntag. Doch wie es scheint, macht die ARD den „Immer wieder sonntags“-Zuschauern einen dicken Strich durch die Rechnung. Denn sie guckten am Sonntag (11. Juni 2023) in die Röhre.

Sage und schreibe 28 Jahre ist es her, dass „Immer wieder sonntags“ seine TV-Premiere gefeiert hat. Bis heute freuen sich treue Fans die ganze Woche darauf, am Sonntag zu Schlagermusik zu feiern. Doch jetzt fiel die ARD-Sendung erneut aus.

Es war das zweite Mal innerhalb von drei Wochen, dass „Immer wieder sonntags“ aus dem ARD-Programm verbannt wurde.

Das sind die kommenden Sendetermine von „Immer wieder sonntags“:

Folge 5: 18. Juni 2023

Folge 6: 25. Juni 2023

Folge 7: 2. Juli 2023

Folge 8: 16. Juli 2023

Folge 9: 23. Juli 2023

Folge 10: 6. August 2023

Folge 11: 13. August 2023

Folge 12: 27. August 2023

Best of: 3. September 2023

Der Grund: Die ARD zeigte ab 10 Uhr einen Schlussgottesdienst zum Evangelischen Kirchentag aus Nürnberg. Somit mussten Stefan Mross und seine Gäste wieder einmal pausieren.

Das sind die Gäste am 18. Juni

Doch kein Grund für die Fans, den Kopf hängen zu lassen! Schließlich geht es kommende am 18. Juni bei „Immer wieder sonntags“. Dann steigt im Europapark in Rust wieder die nächste Schlager-Sause.

Hier empfängt Stefan Mross als Gäste in der ARD-Show jede Menge Kolleginnen und Kollegen. Mit dabei sind die Amigos, Annemarie Eilfeld, Joey Heindle, Uta Bresan, Peggy March, Pia-Sophie, Troglauer , Maximilian Arland, Graziano, Oesch’s die Dritten, Luna Klee und noch einige andere Stars.

