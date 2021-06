„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verkündet Neuerung – DAS gibt's nun jede Woche

„Der Sonntagvormittag mit Herz ist wieder zurück“, mit diesen Worten begrüßte „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross seine Zuschauer endlich wieder im Europapark. Die erste Folge nach der langen Winterpause.

„Ich war schon sehr sehr nervös“, gesteht Stefan Mross nach dem ersten Auftritt der Saison von Andy Borg. Nun sei er aber wieder drin, so der 45-Jährige.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross erklärt Show-Neuheit

Ebenfalls drin ist in dieser Saison auch die „Starküche“. Was das bedeutet? „Wir bereiten ein Sonntagsgericht zu. Wir werden in kulinarischen Erinnerungen schwelgen“, erklärt Stefan Mross die neue Kategorie bei „Immer wieder sonntags“.

Demnach will Mross nun in jeder Woche einen Star in die Küche einladen, um dessen Leib- und Magenspeise zu kochen. Den Anfang machte dabei Sängerin Francine Jordi.

Und die Schweizerin machte es Stefan Mross nicht leicht. Sie wollte direkt ein Gericht ihrer Oma aus dem Schwabenländle kochen. Ein wahrer Zungenbrecher für den Bayer.

Das ist ‚Immer wieder sonntags‘

'Immer wieder sonntags' wird seit 1995 ausgestrahlt

Erster Moderator war Max Schautzer. Darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name 'Immer wieder sonntags' spielt auf den gleichnamigen Hit von Cindy und Bert an

So plante die Sängerin sogenannte 'Fotzelschnitten' zu backen. Ein Gericht, das dem 'Armen Ritter' sehr ähnlich ist.

Anna-Carina Woitschak. Foto: IMAGO / POP-EYE

Unterstützung bekam Francine Jordi dabei von Stefan Mross' Frau Anna-Carina. Der Grund: Die Kochkenntnisse des Moderators seien eher begrenzt. „Bei uns zu Hause, bei meiner Anna und mir ist es so... Sie hat die Messlatte, wenn es ums Kochen geht, ziemlich weit nach oben gebaut. Sie kocht sehr sehr gut. Ich koche auch gerne, aber sie kocht gut“, erklärt Mross.

Deshalb wird die Kategorie auch in den kommenden Sendungen von Anna-Carina Woitschak übernommen. Wir dürfen also gespannt sein, welche kulinarischen Highlights noch bei „Immer wieder sonntags“ gekocht werden.

Kurz vor dem „Immer wieder sonntags“-Start ließ Stefan Mross im Interview mit dieser Redaktion die Bombe platzen. Was war passiert?