„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross verkündet es endlich – doch es stellt sich diese Frage

Diese Worte freuen seine Fans! „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross hat etwas Tolles zu verkünden.

Der Schlagerstar tritt damit auf Facebook eine Welle der großen Vorfreude los. Denn er erinnert seine Fangemeinde daran, wann sie mit dem Start der neuen Folgen von „Immer wieder sonntags“ (ARD) rechnen können.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross verkündet es

Lange dauert es nicht mehr. Auf Facebook postet Stefan Mross: „Nur noch 50 Tage. Dann geht‘s wieder los mit ‚Immer wieder sonntags‘ um 10.03 Uhr im Ersten.“

Das war am Montag. Mittlerweile ist die Wartezeit also noch mehr verkürzt bis zum Beginn am 13. Juni. Seine Fans rasten geradezu aus:

„Wir freuen uns schon sehr auf den Stefan, er ist einfach super super toll“

„Spitze, ich bin ein großer Fan von 'Immer wieder sonntags'. Ich lass keine Sendung aus“

„Freue mich schon riesig, bin seit der ersten Stunde dabei“

Geplant sind insgesamt zwölf Sendungen aus dem Europapark Rust bis zum 26. September. Am 3. Oktober soll es dann zum krönenden Saison-Abschluss eine „Best of“-Sendung geben.

Stefan Mross kündigt den Start der neuen Folgen für seine Fans an. Foto: picture alliance/dpa

Um sich an die entsprechenden Corona-Vorschriften zu halten, soll „Immer wieder sonntags“ zunächst ohne Publikum laufen.

„Immer wieder sonntags“ startet bald: Eine wichtige Frage bleibt

Noch haben einige Fans Platzkarten von 2020, als die Sendung bereits kurzfristig ohne Live-Zuschauer auskommen musste. Wann die in diesem Jahr eingelöst werden können, bleibt also noch abzuwarten.

Die „Immer wieder sonntags“-Fans haben zumindest Hoffnung: „Es wäre ganz wunderbar, wenn es irgendwann auch wieder mit Publikum stattfinden würde, dass die Gutscheine bzw. Platzkarten von 2020 eingelöst werden können!“ (jhe)