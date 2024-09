Ikke Hüftgold mit verstörender Aktion – warum schmeißt er seine eigene Musik in die Tonne?

Ikke Hüftgold tritt seit Jahren am Ballermann auf Mallorca auf. Mittlerweile ist er jedoch als Schlagersänger deutlich häufiger in Deutschland als auf der Playa de Palma auf Mallorca unterwegs. Neben seiner Tätigkeit als Sänger produziert er unter anderem selbst Musik mit seiner Plattenfirma Summerfields Records.

Warum aber wirft Ikke Hüftgold in einem neuen Video auf seinem Instagram-Kanal buchstäblich von ihm mit produzierte Musik dieses Plattenlabels die Tonne? Langjährige Mallorca-Kenner dürften die Botschaft in diesem Video schnell verstanden haben.

Ikke Hüftgold schießt gegen Mia Julia

Im Video vom Mittwoch (4. September) ist zu erkennen, wie Ikke Hüftgold eine CD von Mia Julia aus einer großen schwarzen Tonne hebt, in der sich viele weitere solcher CDs befinden und die CD zurück auf den großen Stapel wirft. Das Ganze findet augenscheinlich auf dem Gelände der Plattenfirma im Westerwald in Deutschland statt – auf der Tonne im Video ist die Abkürzung WAB (Westerwalder Abfallbetriebe) zu erkennen. Die CD, die Ikke Hüftgold hier gerade gefunden haben will, hat er im Jahr 2017 gemeinsam mit Mia Julia und ihrem Mann Peter Brückner produziert.

Tatsächlich führten die drei, gemeinsam mit dem Produzenten Dominik de Leon die Plattenfirma gemeinsam, bis es 2017 zum großen Zerwürfnis kam. Seitdem besteht eine regelrechte Feindschaft zwischen dem Ehepaar Brückner und Ikke Hüftgold. In Wahrheit also hat der 47-Jährige die vielen Mia Julia CD’s nicht gefunden – es ist sein eigener Besitz, den er da in den Müll wirft.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den CD’s um gelagerte Platten Mia Julias in der Firma Summerfield Records in Deutschland handelt, die ihr ehemaliger Geschäftspartner scheinbar loswerden will.

Seit ihrer beruflichen Trennung um Jahr 2017 lässt der Schlagersänger aus Limburg an der Lahn immer wieder Spitzen gegen seine ehemalige Business-Partnerin los. Man kann also damit rechnen, dass diese Aktion auch nicht die letzte Provokation gewesen sein wird.