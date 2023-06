Sommer, Sonne, Sonnenschein … Ja, es ist wieder Urlaubszeit. In NRW haben die Kinder bereits Schulferien, die Strände an Nordsee und Ostsee füllen sich so langsam und auch die Stars und Sternchen brauchen mal ein bisschen Entspannung. Verständlich, nach harten Arbeitsmonaten tut so ein Tag am Strand richtig gut. Das dachte sich wohl auch Mallorca-Star Ikke Hüftgold und fuhr kurzerhand mit Freundin Nina ans Meer. Urlaub in Holland sozusagen.

Doch allzu oft scheint Ikke Hüftgold noch nicht in Holland Urlaub gemacht zu haben, denn am Strand von Scheveningen unterlief dem 46-Jährigen, der mit echtem Namen Matthias Distel heißt, ein folgenschwerer Fehler. Was war geschehen?

Ikke Hüftgold macht Urlaub in Holland

Man kennt das, wenn man den Tag bei schönstem Wetter am Meer verbringt, dann kommt er irgendwann … der kleine, oder auch große Hunger. Das wissen natürlich auch die Einheimischen und haben zur Abhilfe diverse Restaurants und Imbissstände direkt an den Strand gebaut. Und was schmeckt in Holland besonders gut? Richtig, Kibbeling. Also Fisch, der in kleine mundgerechte Stücke geschnitten und frittiert wurde.

Blöderweise sind eben jene Fischstücke nicht nur mund-, sondern auch schnabelgerecht geschnitten und so kam es, wie es kommen musste. Kaum hatte Ikke seinen Snack am Strand-Imbiss bestellt, schoss auch schon eine Möwe auf ihn zu, und schnappte sich ein Stück Backfisch.

Möwen fressen Ikke Hüftgolds Kibbeling

Erschrocken ließ Ikke gleich das ganze Schälchen fallen und lud so etliche weitere Möwen ein, auch den Rest des Snacks zu vertilgen. Der Sänger schien die Aktion jedoch mit Humor zu nehmen. Seine Reaktion: „Was ist jetzt los? Angriff der Killermöwen oder was?“

Seine Fans jedenfalls amüsierten sich köstlich über das Video der Aktion, das Ikke bei Instagram geteilt hatte. „Komm, du hast den Kibbeling doch eh für die Möwen gekauft“, scherzte ein Follower. Und ein anderer ergänzt: „So würden die Sauftouristen in den Bierkönig stürmen, wenn der Ikke dort mal wieder einen Auftritt hätte.“ Doch nicht nur wegen der gierigen Möwen kann ein Urlaub in Holland richtig teuer werden. Auch dieser Fehler würde den Geldbeutel der Urlauber empfindlich leeren.