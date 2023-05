Urlaub in den Niederlanden: Warnung an Touristen! In diesen Städten musst du aufpassen – sonst wird’s teuer

Gerade für Reiselustige aus NRW ist der Urlaub in den Niederlanden immer wieder eine gute Gelegenheit, mal die Seele baumeln und die Sorgen des Alltags hinter sich zu lassen. Dabei muss man noch nicht mal ins Flugzeug steigen, sondern kann ganz einfach per Zug oder Auto anreisen.

Aber auch aus allen anderen Ecken Deutschlands treten Touristen immer wieder einen Urlaub in den Niederlanden an. Doch jetzt meldet sich das Auswärtige Amt mit einer wichtigen Warnung! Wenn Reisende sie nicht beachten, könnte es sie teuer zu stehen kommen.

Urlaub in den Niederlanden: Vorsicht in Städten!

Gerade in den Städten der Niederlande solltest du dich jetzt vorsehen. Allen voran wohl die Landeshauptstadt Amsterdam, die mittlerweile über 2,9 Millionen Einwohner zählt (mit Stand von 2021).

Denn mit einem Problem haben Städte wie Amsterdam, Utrecht und Rotterdam schon seit Jahren zu kämpfen: mit Trickbetrügern. „Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl kommt insbesondere in den Großstädten vor“, schreibt das Auswärtige Amt bei den Reisehinweisen für die Niederlande.

Dabei soll deutschen Touristen immer wieder vorgegaukelt werden, dass sich ihr Gegenüber in einer Notlage befände. So etwa, dass die Person ausgeraubt wurde und Geld benötige, um zumindest die Fahrt zur Botschaft bestreiten zu können. Doch dabei steckt leider kein Mensch in Not, sondern ein fieser Betrüger, der es nur auf dein Geld abgesehen hat!

Unterlagen und Geld sicher verstauen

Touristen sollten also Vorsicht walten lassen und den Fremden mit Skepsis begegnen. „Helfen Sie in solchen Fällen nicht mit Bargeld, sondern bieten Unterstützung durch Nachforschung im Internet oder einem Anruf direkt beim Generalkonsulat in Amsterdam an“, rät das Auswärtige Amt. Sensible Daten sollten ohnehin nie preisgegeben werden.

Damit du in deinem Urlaub in den Niederlanden kein Opfer von fiesen Betrügern wirst, solltest du wichtige Unterlagen wie Bankkarten und Dokumente sowie Bargeld immer sicher verstauen. Spricht dich ein Fremder an und bittet dich um Hilfe, lehne besser ab und such das Weite.