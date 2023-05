Urlaub in den Niederlanden: Touristen droht riesige Kostenfalle – es kann ganz schnell gehen

Mal eben schnell für ein bisschen Urlaub in die Niederlande düsen gehört für viele Deutsche im Frühling und Sommer einfach dazu. Kein Wunder, erreicht man gerade von Bundesländern wie NRW schnell schöne Orte wie Zandvoort oder Den Haag.

Doch gerade Touristen, die mit dem Auto zum Urlaub in den Niederlanden anreisen, müssen aufpassen – seit dem 1. Mai 2023 wartet eine saftige Kostenfalle auf sie, die schneller zuschlägt, als man gucken kann.

Urlaub in den Niederlanden: Strandbad mit saftigen Gebühren

Den Urlaub in den Niederlanden verbringen viele Deutsche auch gerne mal nur für einen Tag in Scheveningen, einem Strandbad in der Stadt Den Haag. Der Ort bietet schöne Strandbars und Cafés, eine tolle Kulisse, frische Meeresluft – und eine Kostenfalle, in die Autofahrer nur zu leicht tappen könnten.

So gibt es in Den Haag und Scheveningen seit Mai Zonen, in denen das Parken des Autos extra teuer wird. Für ein Jahr lang müssen Autofahrer in diesen Bereichen direkt den Tagessatz an Parkgebühren zahlen, heißt es laut dem „Westfälischen Anzeiger“. Egal ob der Wagen eine Minute, eine Stunde oder eben einen Tag auf dem Parkplatz steht – es werden sofort 50 Euro fällig, sobald das Fahrzeug zum Stehen kommt.

Urlaub in den Niederlanden: Hier müssen Autofahrer gut aufpassen

In Scheveningen gelten die heftigen Gebühren in folgenden fünf Bereichen:

Harteveltstraat

Jongeneelstraat

Pellenaerstraat

Seinpostduin

Gevers Deynootweg

In Den Haag gibt es dagegen noch einige Straßen und Bereiche mehr, in denen Autofahrer aufpassen müssen:

Aprochestraat

Amsterdamse Veerkade

Bierkade

Bierstraat

Dunne Bierkade

Glasblazerslaan

Helena van Doeverenplantsoen

Hamerstraat

Herderinnestraat

Hoge Zand

Kranestraat

Lange Beestenmarkt

Looijerstraat

Nieuwe Molstraat

Paviljoensgracht

Stille Veerkade

Zuidwal

Immerhin: Wer etwas mehr Zeit und Geduld für den Urlaub in den Niederlanden mitbringt, hat weiterhin die Möglichkeit, nach einer freien Parklücke im Stadt- oder Ortszentrum zu suchen oder für weniger Geld einen Platz im Parkhaus zu nehmen (mindestens 12 Euro pro Tag).