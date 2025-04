Ballermann-Star rechnet knallhart ab – „Das gab es früher nicht“

„Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt.“ Mit diesen Zeilen wurde Schlagersänger Markus Becker über Nacht berühmt. Jahrelang trat er unter anderem mit dem Song am Ballermann auf und sorgte für ordentlich Stimmung bei den Party-Urlaubern.

Doch damit ist nun Schluss. Markus Becker hat sich dazu entschieden dem Ballermann für immer den Rücken zu kehren – und rechnet eiskalt mit der spanischen Partymeile und seinen Besuchern ab.

Ballermann-Star wird deutlich

Schluss, Aus, Ende: Markus Becker hat keinen Bock mehr auf den Ballermann. Gegenüber unserem Partnerportal „Schlager.de“ erklärt er nun, woran das liegt: „Der Ballermann hat sich die letzten Jahre sehr verändert. Während früher noch ein gemischtes Publikum von jung bis alt vor Ort war, sind es jetzt sehr viel junge Menschen.“

Weiter heißt es: „Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren auf der Insel und habe noch nie so viele junge betrunkene Menschen wie letztes Jahr gesehen, wenn ich an den großen Läden vorbeifahre. Leider ist damit auch die Wertigkeit, die dem Künstler entgegenkommt, verloren gegangen. Es herrscht inzwischen eine aggressive Grundstimmung, und an allen Ecken und Enden knallt es. Das gab es früher nicht.“

Ballermann-Star kritisiert Musik

Neben dem Publikum habe sich aber auch die Musik vor Ort verändert, so Becker. „Es sind schnellere und aggressiver Beats geworden und Texte, in denen es fast nur noch um Sex und Saufen geht. Vor Jahren war die Musik bunter. Da hat sich Partymusik und Schlager noch die Hand gegeben. Inzwischen ist es fast eine Technoveranstaltung.“

Nun möchte sich Markus Becker anders orientieren und Kinderlieder schreiben. „Die großen Bühnen an der Playa werde ich auf jeden Fall nicht mehr betreten“, macht der 54-Jährige deutlich.