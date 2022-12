Howard Carpendale am Flughafen abgelichtet: Der Schlagerstar ist alles andere als amüsiert

Einmal in Ruhe reisen. Mit Verkehrsmitteln, die pünktlich kommen, Service, der so ist, wie man für ihn bezahlt hat. Einfach und entspannt. Das wünschen sich wohl die meisten Menschen, die derzeit auf Bahn oder Flugzeug angewiesen sind. Die Realität ist nur leider oft eine andere. Das musste nun auch Schlagerstar Howard Carpendale feststellen.

Der teilte von sich nun ein Bild, das ihn im Wartebereich des Flughafens von Fort Lauderdale zeigt. Grimmig sitzt Howard Carpendale auf einer Bank. Den Kopf in seine Hand gelegt, der Blick stur in die Ferne gerichtet. Nein, glücklich sieht der 76-Jährige nun wirklich nicht aus.

Schlagerstar Howard Carpendale besucht seinen Sohn

Verständlich, „Fort Lauderdale Airport. Auf dem Weg zu Cass. Es war viel zu früh – fünf Uhr morgens aufstehen ist nicht mein Ding. Dann den Flug nach Washington verpasst“, schreibt Howie, wie ihn seine Fans nennen, bei Instagram. Und weiter: „Jetzt sechs Stunden warten. Sch…. Aber ich freu mich auf ihn.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Na immerhin. Die Fans jedenfalls versuchen, ihren Howie mit positiven Gedanken zu versorgen. „Hey, Howard! Halt durch… Du wirst Cass wiedersehen, dafür lohnt es sich doch! Ich wünsche Euch von ganzem Herzen eine wunderschöne Zeit! Genieß die Zeit mit ihm“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Habt eine schöne und gemeinsame Zeit, dann ist das frühe Aufstehen vergessen.“

Mehr Nachrichten:

Während eine weitere Followerin schreibt: „Das ist echt bitter, wenn man schon um 5 00 Uhr aufsteht und dann den Anschlussflug verpasst und 6 Stunden warten muss. Eine lange Zeit. Dafür wird das Wiedersehen mit Cass umso schöner. Genieße die Zeit.“ Zeit für die Familie wird Howard Carpendale nun auch erst mal einige haben. So stehen im kommenden Jahr nicht so viele Konzerte an. Die große Tour startet dann erst im Jahr 2024.