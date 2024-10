Howard Carpendale: Ernste Worte nach Schicksalsschlägen

Howard Carpendale ist in der Schlagerwelt kein Unbekannter! Erst kürzlich stand der 78-Jährige nach einer Beinverletzung das erste Mal wieder auf der Bühne. Beim „Schlagerboom“ von Musiker-Kollege Florian Silbereisen verzauberte er mit Hits wie „Hello Again“ oder „Du bist doch noch hier“ das Publikum. Dabei berührt der Sänger nicht selten mit tiefgründigen und auch emotionalen Botschaften.

Sein jüngstes Geständnis zeigt nun deutlich, wie tief seine Songtexte vom wahren Leben inspiriert sind.

Howard Carpendale: Prägende Kindheit

Howard Carpendale ist ein Mann der großen Worte. Er verarbeitet Vergangenes allerdings nicht nur in seinen Liedern, sondern spricht auch in Interviews offen über sein Leben. Im Gespräch mit „Bild am Sonntag“ ließ der Schlagerstar kürzlich seine Kindheit Revue passieren – ein prägender Moment für den Musiker.

+++Howard Carpendale: Abnehmwunder nach Sportverletzung – „Konnte mich nur eingeschränkt bewegen“+++

Denn: „Meine Kindheit war eigentlich ein Traum“, so Carpendale. Aufgewachsen ist er in Südafrika. Dennoch betont er: „Abgesehen von der Apartheid in unserem Land. Als kleiner Junge hatte ich zum Glück noch keine Ahnung, was das bedeutet“. Doch auch andere Schicksalsschläge prägten ihn in jungen Jahren.

Howard Carpendale gesteht – „Benötige Harmonie“

„Meine ganze Familie lebt nicht mehr“, berichtete der Musiker, bevor er hinzufügt: „Sie sind alle, bis auf meine Mutter, jung gestorben. Mein Vater mit 59 Jahren. Anne, meine vier Jahre ältere Schwester, litt an Diabetes, sie wurde nur 45. Jean, sie war acht Jahre älter als ich, brach sich beim Autounfall das Genick.“ Harte Schicksalsschläge für Carpendale.

Umso wichtiger ist ihm heute seine eigene Familie. Mit Ehefrau Donnice ist er bereits seit über 40 Jahren zusammen, 2018 gaben sie sich das Ja-Wort. „Ich benötige Harmonie um mich herum“, erklärt Carpendale. Daher sei auch immer er derjenige, der „den Anfang zur Versöhnung“ mache.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Howard Carpendale startete mit seinen Songs in den 70er-Jahren so richtig durch. Sein Hit „Das schöne Mädchen von Seite 1“ leitete seine Karriere als Schlager-Ikone ein.