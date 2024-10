Howard Carpendale kündigt letzte Tour an – „Jetzt nicht traurig werden“

Bald ist Schluss! Howard Carpendale wird das letzte Mal auf Tour gehen – diesmal soll es ein Abschied für immer werden. Vor über 20 Jahren hatte er bereits einmal der großen Tourneebühne den Rücken gekehrt, war dann aber wieder dorthin zurückkehrt.

Diesmal aber soll es endgültig sein, wie er in einem Video bei Instagram betont. Darin verrät er auch, wann seine Fans ihn das letzte Mal auf einer Tournee erleben können.

Howard Carpendale: DANN findet seine letzte Tour statt

„Die ‚Let’s Do It Again‘-Tournee geht jetzt weiter, und Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freue, weil: Dieses Programm war wirklich etwas Besonderes, das haben die Zuschauer gezeigt. So einen Applaus und so eine tiefe Begeisterung habe ich noch nie gehört“, erzählt Howard Carpendale in einem am Dienstagabend (15.10.) veröffentlichten Video bei Instagram.

Was er dann allerdings sagt, dürften viele nicht erwartet haben. „Jetzt nicht traurig werden, aber es wird meine letzte, große Arena-Tournee. Wenn ich 80 bin im Jahr 2026, da habe ich mich entschieden, da hören Tourneen in dieser Form auf, wo wir reisen und 20 Hallen hintereinander spielen. Das ist dann vorbei“, erklärt der Sänger.

Bis der 78-Jährige allerdings zu seiner letzten Tournee aufbricht, dauert es noch etwas. Erst 2026 soll es so weit sein – genauer gesagt vom 12. März 2026 an. Dann wird Carpendale Konzerte in 22 Städten spielen. Seinen letzten Auftritt wird er am 18. April in Hamburg haben.