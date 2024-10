Howard Carpendale: Abnehmwunder nach Sportverletzung – „Konnte mich nur eingeschränkt bewegen“

Er ist einer der erfolgreichsten Schlagersänger des Landes und sein Name über Generationen hinweg ein Begriff. 78 Jahre ist Howard Carpendale mittlerweile alt, aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte sich der Sänger jedoch erst zu seinem 80. Geburtstag. Bis dahin wird er im Rahmen seiner „Let‘s Do It Again“-Tour auf der Bühne stehen.

So richtig fit war Howard Carpendale in den vergangenen Monaten aber dennoch nicht. Im vergangenen Sommer hatte sich der Musiker nämlich beim Sport am Oberschenkel verletzt. Nun spricht der Schlagerstar im Interview über die tatsächlichen Ausmaße seiner Verletzung und verrät ein kleines Geheimnis.

Howard Carpendale macht überraschendes Geständnis

Je älter man wird, desto länger kann der Heilungsprozess einer Verletzung dauern. Diese Erfahrung musste in diesem Jahr auch Howard Carpendale machen. Im Interview mit der Zeitung „Bild“ berichtet der Musiker: „Ich konnte nicht mehr laufen, musste operiert werden. Die Ärzte meinten, es würde sechs Wochen dauern, bis ich wieder selbstständig laufen kann.“

Doch diese Voraussage wollte der Musiker nicht auf sich sitzen lassen und schaffte es letztendlich sogar nach fünf Wochen wieder alleine zu laufen. Freudig verkündigt der „Hello Again“-Interpret: „Aufstehen tut noch ein bisschen weh, ansonsten fühle ich mich wieder absolut sicher auf meinen beiden Beinen.“ Zu diesem Erfolg beigetragen hat der Aufenthalt des Sängers in einer Reha-Klinik in Österreich. Die Kur hatte zudem einen weiteren positiven Effekt, den Carpendale stolz verkündet.

Denn Howard Carpendale hat es während seines Reha-Aufenthalts tatsächlich geschafft stolze 15 Kilogramm abzuspecken. Der Schlagerstar erklärt: „Ich wollte abnehmen und hatte darum gebeten, mir nur Frühstück und Abendessen zu servieren und auch nur kleine Portionen. Ich konnte mich ja nur eingeschränkt bewegen, da braucht es nicht so viele Kalorien.“ Der 78-Jährige hat diese Gelegenheit also genutzt, um sich im Anschluss an die Kur wieder fit für die Bühne zu fühlen.

Weiter gesteht Carpendale dann, dass ihm das Essen in der Reha-Klinik sowieso nicht so gut schmeckte. Doch der Musiker hatte einen Notfallplan: „Ich bin dann zum Kiosk und habe mir TUC-Kekse gekauft. Ich musste irgendwas essen, wegen der Schmerztabletten, die ich bekam.“ Der Schlagerstar ist aber noch lange nicht zufrieden und berichtet: „Es sollen noch ein paar Kilo runter. Ich möchte schließlich fit sein für meine Abschiedstournee.“

Mit dem reduzierten Gewicht fühlt sich Howard Carpendale nun um einiges wohler. Sobald seine Verletzung ausgeheilt ist, möchte der Musiker auch wieder auf dem Golfplatz stehen.