„House of the Dragon“: Free-TV-Hammer perfekt! Sender schafft Gewissheit

Die HBO-Serie „House of the Dragon“ sorgt bei Fantasy-Fans auf der ganzen Welt für Begeisterung. Kein Wunder also, dass sich die deutschen Sender um die Rechte an der Sendung reißen. Und es gab einen Gewinner: Die erste Staffel wurde knapp anderthalb Jahre nach Veröffentlichung bei ProSieben gezeigt. Doch wie sieht es nun mit der zweiten Staffel aus?

„House of the Dragon“ bald im Free-TV?

Die Serie „Game of Thrones“ gilt bis heute zu den erfolgreichsten Sendungen, die je produziert wurden. Kein Wunder, dass auch das Interesse an dem Prequel „House of the Dragon“ riesig ist. Dort wird die Vorgeschichte des Haus Targaryen erzählt – mit mindestens genau so viel Drama wie in der ursprünglichen Serie.

+++ „House of the Dragon“ Staffel 2: Zuschauer haben kurz Hoffnung – dann kommt alles anders +++

Mittlerweile hat Sky alle Folgen der zweiten Staffel „House of the Dragon“ hochgeladen. Doch wer sie sehen will, der wird zur Kasse gebeten. Die Preise für das Abonnement des Streamingdienstes beginnen bei rund 7,99 Euro pro Monat. Doch wie sieht es mit einer Übertragung im deutschen Free-TV aus?

„House of the Dragon“: ProSieben wird deutlich

Anfang des Jahres sicherte sich der Privatsender ProSieben die Rechte an der ersten Staffel der Erfolgsserie aus den USA. Ab de 8. Januar 2024 sahen die Zuschauer je eine Doppelfolge immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Ist die Übertragung im Free-TV nun auch für Staffel Nummer zwei geplant?

+++ „House of the Dragon“: Schon vor der TV-Premiere von Staffel 2 weiß jeder Bescheid +++

Auf Anfrage heißt es von Seiten des Senders: „Die erste Staffel „House of the Dragon” war auf ProSieben ein großer Erfolg. Die zweite Staffel kommt. Wir werden alle Fans rechtzeitig informieren.“ Die Fans des Prequel von „Game of Thrones“ dürfen sich also freuen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die gesamte zweite Staffel von „House of the Dragon“ gibt es im Stream exklusiv bei Sky.