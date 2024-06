„House of the Dragon“: Schon vor der TV-Premiere von Staffel 2 weiß jeder Bescheid

Mit „Game of Thrones“ schrieb der US-Sender HBO TV-Geschichte. Die Adaption der Fantasy-Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Martin entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Über acht Staffeln setzte „Game of Thrones“ neue Maßstabe im Bezug auf kinoreife Fernsehunterhaltung.

Nach dem Serien-Ende wollte man diese lukrative Marke jedoch keinesfalls zu Grabe tragen – stattdessen drehte man die Prequel-Serie „House of the Dragon“, die 200 Jahre vor „Game of Thrones“ spielt und die Vorgeschichte des Hauses Targaryen erzählt. Die erste Staffel erschien im Sommer 2022, wurde direkt zum Hit. Durchschnittlich 29 Millionen (!) Zuschauer schalteten pro Episode ein.

Am Sonntag (16. Juni) startet bei HBO nun die 2. Staffel von „House of the Dragon“ – in Deutschland erscheint die erste Folge wegen der Zeitverschiebung erst gegen 4 Uhr morgens bei Sky. Doch schon vor der TV-Ausstrahlung macht eine wichtige Nachricht die Runde.

„House of the Dragon“-Hammer ist offiziell

Denn die Macher machen es schon jetzt offiziell: Auf die zweite Staffel von „House of the Dragon“ wird auch eine dritte Staffel folgen! Das erfuhr das Branchenmagazin „Variety“.

„George, Ryan und der Rest unserer unglaublichen Produzenten, unser Cast und unsere Crew, haben mit der phänomenalen zweiten Staffel neue Höhen erreicht“, schwärmt Francesca Orsi, Chefin des Bereiches „Progamm und Drama-Serien“ beim Sender HBO. Der Aufwand, der in die neuen Folgen geflossen sei, habe sie sprachlos zurückgelassen.

Daher verkündet Orsi: „Wir könnten nicht begeisterter sein, die Geschichte des Hauses Targaryen fortzusetzen und zu sehen, wie dieses Team in der dritten Staffel wieder in neuem Glanz erstrahlt.“

Zwei neue Serien in Arbeit

Und während bereits an Staffel 3 von „House of the Dragon“ gearbeitet wird, entwickelt HBO bereits zwei weitere Serien aus der Welt von „Game of Thrones“. In „Knight of the Seven Kingdoms“ soll es um den edlen Ritter Ser Duncan der Große und seinen Knappen gehen – über die Handlung der zweiten Serie „Ten Thousand Ships“ ist dagegen noch nichts bekannt.