Schocknachricht so kurz vor den Oscars: Wie mehrere Medien berichten, soll Hollywoodstar Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden worden sein.

Sheriff Adan Menoza bestätigte laut „New York Post“, dass das Paar sowie sein Hund gestorben sei.

Gene Hackman kannte man aus dem Serienhit „Bezaubernde Jeannie“ und aus dem Kinoklassiker „Superman“. Dort spielte er die Rolle des Lex Luthor.

Mehr hier gleich in Kürze.