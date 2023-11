„Höhle der Löwen“-Hammer zu Weihnachten – Fans können sich freuen

„Die Höhle der Löwen“ ist die Lieblingssendung vieler Fernsehzuschauer des Senders VOX. In der Unterhaltungsshow stellen junge Unternehmer ihre innovativen Ideen vor und hoffen auf die finanzielle und beratende Unterstützung der sogenannten Löwen.

Die Löwen sind Investoren, die ihr eigenes Geld in die Start-Ups der Kandidaten investieren und im Gegenzug einen Anteil an den jungen Unternehmen erhalten. Zu den Löwen zählen Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Vertriebsexperte Tillman Schulz, Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer und Konzernchef Nils Glagau. Vor Kurzem verabschiedete die Sendung sich in eine Pause, doch nun meldet sich der Sender mit erfreulichen Neuigkeiten.

„Höhle der Löwen“: Es wird weihnachtlich

Wie der Sender VOX nun verkündete, wird es auch in diesem Jahr eine Weihnachtsausgabe von der „Höhle der Löwen“ geben. Die Sonderausgabe namens „Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten“ wird am 11. Dezember ausgestrahlt werden. Den Investoren werden besinnliche Geschäftsideen junger Investoren vorgestellt, sogar das Fernsehstudio der Sendung wird in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Der Abschluss eines Geschäfts wird in dieser Sonderausgabe als „Bescherung“ bezeichnet. Werden sich die Jung-Unternehmer mit einem der Löwen einig, fließen fortan finanzielle Mittel und jahrelange Expertise des Investors in das junge Unternehmen. Auch die Start-Ups, die sich in die Höhle der Investoren wagen, stellen weihnachtstaugliche Ideen vor. Das Gründer-Duo rund um Jürgen Milski (59) und Skilehrer Ralf Kosche (60) stellt zum Beispiel einen Brillenstopper für Skihelme vor. Gründer Maurice Jedlicka (32) und Amy Peters (27) präsentieren hingegen eine Duftkerze aus wiederverwerteten pflanzlichen Fetten, die für gemütliche Stunden im Winter sorgen soll.

Ob die Investoren, Kandidaten und Fernsehzuschauer tatsächlich in Weihnachtsstimmung kommen werden, bleibt abzuwarten. Die Fans von der „Höhle der Löwen“ können die Weihnachtsausgabe sicherlich kaum erwarten.