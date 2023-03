„Hochzeit auf den ersten Blick“: Rosenkrieg nach Sat.1-Show! Mann darf eigenes Kind nicht mehr sehen

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Melissa und Philipp, das einstige Traumpaar der Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“, leistet sich einen öffentlichen Rosenkrieg. Nach ihrer TV-Trauung im Jahr 2019 sind die beiden schon im Dezember 2020 Eltern eines kleinen Jungen geworden. Im Jahr 2021 geben die Fernsehdarsteller völlig überraschend ihre Trennung bekannt.

Rund zwei Jahre danach schießen die ehemaligen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten nun öffentlich gegeneinander. Philipp macht seiner Ex-Frau heftige Vorwürfe und behauptet, Melissa würde ihm verbieten, den gemeinsamen Sohn zu sehen. Im Netz rechtfertigt sich die Blondine und erklärt, dass nicht sie diejenige gewesen sei, die diese Entscheidung getroffen hat.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Melissa wehrt sich – „Haben Dritte entschieden“

Melissa und Philipp waren lange Zeit das beste Beispiel dafür, wie erfolgreich das TV-Abenteuer für die mutigen Paare ausgehen kann. Ihr Sohn ist offiziell das erste „Hochzeit auf den ersten Blick“-Baby. Von „Mucki“, so der Spitzname des Kleinen, bekommt sein Vater aber aktuell wohl kaum noch etwas mit, wie Philipp in seiner Instagram-Story behauptet. Angeblich dürfe sein Sohn nicht mehr bei ihm übernachten und gemeinsame Treffen dürften nur noch samstagnachmittags stattfinden. „Weil es eine Person nicht will, dass ich meinen Sohn länger sehen darf“, deutet der 34-Jährige an.

Auf ihrem Instagram-Profil bezieht Melissa nun Stellung zu den Vorwürfen, dass sie ihrem Kindsvater den näheren Kontakt zu seinem Sohn verbieten würde. „Schlussendlich haben Dritte über diese Entscheidung entschieden und das aus sehr, sehr berechtigten Gründen. Ich stehe komplett hinter der Entscheidung, die Dritte getroffen haben, denn es geht hier um das Wohl unseres Sohnes“, erklärt die 29-Jährige. Ob es sich dabei um einen Sorgerechtsstreit vor Gericht handelt, verrät sie nicht. Ihr Ex-Mann deutet jedoch in einem eigenen Post an: „Ich finde es echt traurig, dass ich von dem Gericht, Gutachter und manchen Familien als ein ungeheuer schlechter Vater und schlechten Menschen verurteilt werde.“

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat Philipp stellt Ex-Frau Melissa bloß

Als Philipp das Statement seiner Ex-Frau entdeckt, platzt ihm der Kragen. Prompt schießt der Hamburger in seiner Instagram-Story zurück: „Es ist wieder so typisch, sich als Opfer darzustellen.“ Angeblich habe Melissa ihm den „Anwalt auf den Hals gehetzt“, statt das direkte Gespräch mit Philipp zu suchen. Des Weiteren beschuldigt er sie des Lügens. „Werde endlich erwachsen und denk an unseren Sohn. Man sollte als Erzieherin wissen, was einem Kind guttut“, behauptet er und stellt Melissa, die ausgebildete Erzieherin ist, damit bloß.

Das letzte Wort scheint hier also noch nicht gesprochen zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass „Mucki“ von dem hässlichen Rosenkrieg zwischen seinen Eltern nicht allzu viel mitbekommt. Die Ehe der einstigen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidaten ist übrigens noch nicht offiziell geschieden.