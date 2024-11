„Hochzeit auf den ersten Blick“: Zuschauer steigen auf die Barrikaden – „Geht gar nicht“

Jemanden zu heiraten, den man vorher noch nie gesehen hat? Was für viele nach einem unvorstellbaren Szenario klingt, ist für die Kandidaten der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ die Realität. Sie wagen das Experiment und treten mit einem Fremden vor den Altar.

Seit einiger Zeit zeigt Sat.1 nun die elfte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ im TV-Programm. Die Fans schalten dabei nicht nur fleißig ein, sondern diskutieren auch ordentlich in den sozialen Netzwerken über die neuen Folgen. Bei einem Thema kommt gleich bei mehreren ordentlich Frust auf.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ mit Jenny und Martin

In der vierten Folge, die diesen Montag (18. November) ausgestrahlt wird, geht es unter anderem um Jenny und Martin. Die beiden stehen kurz davor sich am Traualtar das erste Mal zu sehen. Die Fans bekommen noch vor Ausstrahlung die Braut in ihrem Kleid zu Gesicht.

Auf Facebook heißt es zu einem Bild der Kandidatin: „Jenny stellt sich dem großen Experiment ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘. In einem märchenhaften Brautkleid trifft sie auf ihren potenziellen Ehemann.“ Bei dem Anblick der Braut kommen zahlreiche Fans in Schwärmen. Andere haben hingegen keine schönen Worte übrig.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Heftige Fan-Diskussionen

Ein Fan schreibt beispielsweise: „Leider finde ich, das Kleid geht gar nicht. Sehr unvorteilhaft für Ihre Figur.“ Ein anderer kommentiert: „Ich finde sie in dem Kleid total unvorteilhaft (billig). Ein Corsagenkleid hätte Wunder gebracht.“

Doch es gibt auch positive Stimmen zu Jennys Look. „Ich finde sie ist eine hübsche Braut. Alles andere wird man sehen. Ich schau die Sendung nicht vorher“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise.

Sat.1 zeigt die neue Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch vorab auf Joyn.