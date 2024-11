Sat.1: Sender erhält nach „Das 1% Quiz“-Ausstrahlung die Quittung

Am Donnerstagabend (14. November) stellten sich wieder Tausende Menschen die wichtige Frage: Was schaue ich heute Abend im TV? Zugegeben: Die Auswahl war auch an diesem Abend wieder riesig. Von Spielshows bis hin zu Spielfilmen war alles mit dabei.

Sat.1 setzte an diesem Abend erneut auf „Das 1% Quiz“ mit Moderator Jörg Pilawa und den 100 Kandidaten. Wie kam das bei den Zuschauern an? Einen Tag nach der Ausstrahlung trudelt die Antwort auf diese Frage ein.

Sat.1 erreicht nach „Das 1% Quiz“ die Nachricht

Am Donnerstagabend kämpften wieder einmal 100 Kandidaten beim „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro. Moderator Jörg Pilawa und seine beiden Gäste Meltem Kaptan und Mike Krüger fieberten dabei im Studio mit ihnen mit.

Und auch die Zuschauer vor den Bildschirmen scheinen „Das 1% Quiz“ mit Spannung verfolgt zu haben. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, sahen an diesem Abend stolze 1,46 Millionen Menschen zu. Sat.1. erreichte damit einen Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Wermutstropfen für Sat.1-Show

Eine schlechte Nachricht gibt es für den Sender am Ende des Abends allerdings doch. Trotz zahlreicher Zuschauer fiel die Reichweite im Vergleich zur vorherigen Woche um 120.000 Personen.

In Sachen Gesamtreichweite muss sich Sat.1 ebenfalls hinten anstellen. Tagessieger in der Primetime war wie zu erwarten die ARD mit einer neuen Folge der Krimi-Reihe „Seeland – Ein Krimi vom Bodensee“, bei der 5,43 Millionen Menschen zusahen.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es dann auch in der Mediathek bei Joyn.