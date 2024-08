Highfield: Als das Riesenrad brannte, bekam Ski Aggu etwas aufs Ohr gesagt

Feuerdrama auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig. Tausende Menschen wollten an diesem Wochenende (16. bis 18. August 2024) ausgelassen feiern, Konzerte von Stars wie Peter Fox, Cro oder Macklemore sehen. Doch dann kam alles anders.

Gegen 21.13 Uhr brach am Samstagabend ein Feuer auf dem Riesenrad aus. Fotos zeigen, wie Flammen zunächst aus einer der Gondeln schlugen, dann auf eine zweite übergriffen. Zum Glück jedoch verlief das Drama noch relativ glimpflich. Vier Personen hätten Brandverletzungen erlitten, dazu gebe es eine Person mit Sturzverletzungen sowie 18 weitere Menschen, die mit Rauch in Kontakt gekommen seien, bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Polizei.

Feuer-Drama auf dem Highfield-Festival nahe Leipzig

Als das Feuer ausbrach, stand gerade Rapper Ski Aggu (bekannt durch seinen Song „Friesenjung“ mit Otto Waalkes) auf der Bühne. Via Instagram schilderte er kurz nach dem Drama seine Eindrücke. „Ich bin absolut bestürzt und schockiert über den Riesenradbrand während meiner Show auf dem Highfield. Mir wurde nur aufs Ohr gesagt, dass ich unter keinen Umständen die Show abbrechen, sondern zunächst mit euch im Dialog bleiben sollte, damit keine Massenpanik entsteht“, so der Rapper in seiner Instagramstory.

++ Highfield-Festival in Leipzig endet in Feuer-Drama! Voll besetztes Riesenrad in Flammen ++

Und weiter: „Für mich war die Priorität, dass die Situation nicht weiter eskaliert, was zum Glück auch funktioniert hat. Danke, dass ihr alle so ruhig geblieben seid und dadurch eventuell Schlimmeres verhindert habt“, bedankt sich Aggu bei den Fans.

Und richtet dann auch noch einen speziellen Dank an diejenigen, die mit ihrer Arbeit eine noch größere Katastrophe verhindern konnten: „Entscheidend dafür war vor allem die Arbeit der Rettungskräfte, die so schnell reagiert haben und dadurch Schlimmeres verhinderten. Vielen Dank für euren Dienst. Ich wünsche allen Betroffenen, dass es euch bald besser geht.“ Das Festival wurde nicht abgesagt, ging noch am selben Abend weiter.