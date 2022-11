„Heute Show“: ZDF scherzt übers Ruhrgebiet – „Das wird den Scheichs eine Lehre sein“

Es geht los. Ob man das nun gut oder schlecht finden mag, die WM 2022 in Katar steht vor der Tür. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass kaum noch eine TV-Sendung ohne Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft auskommt. Das ist auch bei der ZDF-„Heute Show“ nicht anders.

Und so scherzte Oliver Welke in der Sendung am 18. November fröhlich über die so skandalträchtige WM im Wüstenstaat. „Das Sportevent, auf das die ganze Welt seit Jahren so gar nicht hinfiebert. Die WM in Katar. Mein Tipp, die Einschaltquoten in Deutschland werden trotzdem wie immer. Ja natürlich. Überlegen Sie mal, Wetter ist scheiße, es gibt eine Sehnsucht nach Ablenkung und auf den anderen Sendern läuft doch auch nur Mist“, so der „Heute Show“-Moderator.

„Heute Show“ zeigt die NACKTionalmannschaft

Um dann geschickt auf eine ambitionierte Sporttruppe aus dem Ruhrgebiet hinzuleiten. So wäre es ja gemein, den Fans den moralischen Druck aufzuerlegen. Was könnten die schon tun, fragte sich der 56-Jährige und zeigte dann einen mittelalten Herrn in Schalke-04-Kluft.

„Seit zwei Jahren interessiere ich mich für die WM. Und seit zwei Jahren treten wir mit meinen Freunden als gemeinsame Truppe auf. Wir spielen nackt Fußball. Gegen die WM in Katar. Weil das System Fußball ist krank, dafür ziehen wir blank“, so der Herr, der in der sogenannten „NACKTionalmannschaft“ von Fotograf und Konzeptkünstler Gerrit Starczewski spielt.

Ein gefundenes Fressen für Welke. „Ja, das machen die wirklich. Das wird den Scheichs eine Lehre sein, dass da eine Hand voll mittelalte Typen im Ruhrgebiet mit wehender Banane Fußball spielen“, lacht der Moderator.

Gerrit Starczewski selbst scheint der Auftritt seiner Mannen in der „Heute Show“ aber gefallen zu haben. Auf Instagram schrieb der Künstler: „Meine NACKTionalmannschaft in der heute-Show.“