Plötzlich spricht Lindner über seine Franca – allen wird ganz warm ums Herz

Die FDP stellt sich nach dem Wahldebakel im Februar neu auf – ohne Christian Lindner. Der Ex-Finanzminister hielt am Freitag (16. Mai) in Berlin seine Abschiedsrede. Dabei wurde er besonders emotional, als er seine Ehefrau ansprach.

Derweil haben sich die Liberalen neu aufgestellt. Ein Lindner-Vertrauter führt nun die Partei in der außerparlamentarischen Opposition an.

Berührende Worte von Lindner an Ehefrau Franca

Doch zunächst zu Lindner. Mit persönlichen Worten bedankte sich der 46-Jährige bei seiner Familie und speziell bei seiner Ehefrau Franca Lehfeldt.

„Wenn ich euphorisch war, hast du mich gebremst. Wenn ich deprimiert war, was öfter vorkam, hast du mich aufgebaut.“ Lindner in seiner FDP-Abschiedsrede an seine Ehefrau Franca Lehfeldt

Die Angesprochene war gar nicht auf dem Parteitag. Doch er wisse, so Lindner, dass sie mit der im April geborenen Tochter auf dem Arm vor dem Fernseher sitze und die Rede verfolge.

„Du hast nicht die FDP geheiratet“

Lindner weiter: „Liebe Franca, du musstest das Leben eines Politikers mitführen, obwohl du mich geheiratet hast und nicht die FDP. Dafür bin ich dir dankbar.“

Das Paar war 2022 ziemlich pompös auf Sylt den Bund der Ehe eingegangen. Lehfeldt berichtete Reporterin unter anderem für RTL aus dem politischen Berlin. Danach wurde sie Moderatorin beim TV-Sender Welt. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die 35-Jährige als Co-Autorin das Buch „Alte weise Männer“.

Neuanfang mit Christian Dürr

Lindner will nun ebenfalls als Autor sowie als freiberuflicher Redner Geld verdienen. Ein Comeback in der Politik scheint aktuell nicht geplant.

Derweil setzt die FDP jetzt ihre Hoffnungen in Christian Dürr (48). Der frühere Fraktionschef der Liberalen im Bundestag wurde zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Das Ergebnis von 82,25 Prozent ist dabei allerdings nicht berauschend.

In aktuellen Umfragen liegt die FDP weiter unter der 5-Prozent-Marke. Nachdem sie 2013 aus dem Bundestag flog, zog die Partei vier Jahre später wieder ins höchste deutsche Parlament ein. Damals allerdings unter Führung des rhetorischen Naturtalents Lindner. Derzeit sind die Liberalen lediglich noch in acht Landtagen vertreten. Die Partei regiert aber nur noch in Rheinland-Pfalz (Ampel) und Sachsen-Anhalt (Koalition mit CDU und SPD) mit.