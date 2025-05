Abor & Tynna privat: DAS ist über das ESC-Duo bekannt

Ob auf kleinen Bühnen, als Vorgruppe für einen deutschen Musik-Star oder vor einem Milliardenpublikum – das Duo „Abor & Tynna“ erfreut inzwischen einer gewissen Bekanntheit. Und das nicht einfach ohne bestimmen Grund. Im Jahr 2025 treten „Abor & Tynna“ als Duo beim Eurovision Song Contest für Deutschland mit dem Lied „Baller“ an. Kaum wurde ihre Teilnahme mit „Baller“ bekannt gegeben, ging das Lied auch schon viral – doch nicht unbedingt im positiven Sinn. Was privat über „Abor & Tynna“ bekannt ist, verraten wir.

Beim diesjährigen ESC liegen die Augen der Deutschen ganz besonders auf den eigenen Kandidaten. Wie immer herrscht die Furcht, das eigene Land am Ende mit 0 Punkten aus den Contest gehen zu sehen. Bei uns erfährst du, welche privaten Details über das ESC-Duo bekannt sind.

„Abor & Tynna“ privat: So musikalisch ist das Duo aufgewachsen

Mit Pop, Hip-Hop und elektronischer Musik tritt das Duo „Abor & Tynna“ auf den verschiedensten Bühnen auf. Wer würde da vermuten, dass beide privat sogar einen klassischen Musikhintergrund haben? Anders als viele vermuten, handelt es sich bei „Abor & Tynna“ nicht um ein Paar, sondern um Geschwister. Der Name des Duos hält als Pseudonym für ihre echten Namen her. Im privaten Leben sind „Abor & Tynna“ unter ihren bürgerlichen Namen Attila und Tünde Bornemisza bekannt, das Duo stammt aus Österreich. Die Wurzeln von Attila, „Abor“ und Tünde, „Tynna“ Bornemisza liegen in Ungarn und Rumänien. Atilla Bornemisza wurde am 27. August 1998 in Wien geboren, Tünde Bornemisza kam am 22. Dezember 2000 zur Welt. Aufgewachsen ist das Duo unter sehr musikalischen Verhältnissen in Wien.

Unglaublich, aber wahr: Der Vater von Attila und Tünde Bornemisza ist ein klassischer Musiker, Csaba Bornemisza spielt seit dem Jahr 1993 als Cellist bei den Wiener Philharmonikern – auch er wurde in Wien geboren. Über die Herkunft der Mutter von „Abor & Tynna“ ist jedoch nichts bekannt. Klar, dass „Abor & Tynna“ in ihrer Kindheit privat mit Klassischer Musik in Verbindung gebracht wurden. Atilla bekam das Cello beigebracht, Tünde begann ab dem neunten Lebensjahr damit, Querflöte zu spielen. „Abor & Tynna“ haben außerdem noch eine kleine Schwester, die Geige spielt, wie sie im Interview mit „vienna.at“ verrieten.

„Abor & Tynna“ beim ESC: DAS steckt hinter ihrem Namen

Im Jahr 2016 nahmen Attila und Tünde Bornemisza einen Song auf und luden ihn bei Soundcloud hoch, nachdem ihre Mutter einen Link auf Facebook teilte, ging die Musik-Karriere der Geschwister steil aufwärts. Ein Produzent lud die beiden ins Tonstudio ein, danach entstand das Duo „Abor & Tynna“. Doch wie sind die Geschwister überhaupt auf den Künstlernamen gekommen? Im Fall von Abor recht simpel – er nutzte seinen Anfangsbuchstaben des bürgerlichen Namens Attila und verband ihn mit den ersten drei Initialen seines Nachnamens Bornemisza, verriet der Musiker gegenüber „Merkur“. Danach dachte sich Tünde einen Namen aus und der Künstlername war geboren.

Schon im Jahr 2020 erhielten „Abor & Tynna“ für Österreich eine Einladung zum Vorentscheid für den ESC, lehnten wegen mangelnder Live-Erfahrung aber ab. Vier Jahre später wurden „Abor & Tynna“ zur Vorgruppe bei der Tour von Nina Chuba. Wieso spielen „Abor & Tynna“ im Jahr 2025 also für Deutschland und nicht für das eigene Land? Die Regelung, dass Kandidaten beim ESC aus dem Land kommen müssen, für das sie antreten, gibt es nicht. Auch das Gerücht „Abor & Tynna“ hätten die Frist für den Vorentscheid für Österreich verpasst, stimmt nicht, wie Tünde im Gespräch mit der Berliner Morgenpost verrät: „Unser Label ist in Deutschland. Uns wurde dann diese Show angeboten.“ Zum Song „Baller“ soll Moderator Stefan Raab dem Duo geraten haben, obwohl „Abor & Tynna“ ein spezielles Lied für den ESC geschrieben hatten.

Der Song „Baller“ beruht auf dem privaten Hintergrund der Sängerin Tynna. Foto: IMAGO/ANP

„Baller“: Dieses private Detail von Tünde Bornemisza steckt hinter dem Song

Über das private Leben von Attila und Tünde Bornemisza ist nur wenig bekannt. „Abor & Tynna“ sind privat Studenten, Attila studiert Maschinenbau, Tünde studiert Psychologie. Ein paar private Details hat Tünde Bornemisza der „Bild“ zu ihrem Song „Baller“ jedoch verraten. Das Lied handelt von Liebeskummer, geschrieben haben die Geschwister den Song „Baller“ nach einer Trennung von Tünde, die sie im Sommer 2024 durchgemacht hat. Privat war Tünde Bornemisza sechs Jahre lang in einer Beziehung mit einem Mann, nach eigenen Angaben war es ihre längste Beziehung. Nähere Details zum Ende der Liebe verriet sie der „Bild“ aber nicht. Mittlerweile hat sie einen neuen Freund, der sich privat in ihrer Musik sehr unterstützt.

Auch die Kritik zum viralen Clip hat Tünde Bornemisza kommentiert: „Mir ist bewusst, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt.“ Die schlechte Live-Performance erklärt die Sängerin so: „Ich war ja noch immer sehr erkältet. Jetzt geht es erstmal darum, die bestmögliche Performance vorzubereiten.“ Es bleibt also abzuwerten, wie sich „Abor & Tynna“ am 17. Mai bei ihrem Auftritt schlagen werden. Erst eine Woche zuvor musste Tünde ihre die ESC-Party aufgrund ihrer Kehlkopfentzündung absagen, beim Wettbewerb wird sie aber antreten.

