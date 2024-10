Heute im TV: Millionen gruselten sich bei diesem Schocker – die Fortsetzung startet bald im Kino

Mit diesem Mega-Erfolg hatten wohl selbst die Macher nicht gerechnet: Der Horror-Film „Smile – Siehst du es auch?“ wurde im Herbst 2022 zu einem absoluten Blockbuster!

Satte 217 Millionen US-Dollar spielte der Streifen weltweit ein – und das bei einem Budget von lediglich 17 Millionen Dollar, was in Hollywood quasi gar nichts ist. Kein Wunder also, dass Studio Paramount nachlegen wollte und im Oktober 2024 nun die Fortsetzung „Smile 2“ in die Kinos bringt.

Aber bevor du dir das Sequel ansiehst, hast du heute Abend im TV die Möglichkeit, dir noch einmal den ersten Teil anzuschauen. Besonders praktisch, weil er zurzeit bei keinem der gängigen Streaming-Dienste kostenlos verfügbar ist.

Horror-Blockbuster heute Abend im TV

„Smile – Siehst du es auch?“ übertraf vor zwei Jahren alle Erwartungen. Alleine in Deutschland lockte der Film mehr als 1,3 Millionen Zuschauer ins Kino, schnitt für einen massentauglichen FSK-16-Horrorfilm auch überraschend gut bei vielen Kritikern ab.

In dem Film werden Personen von Visionen einer lächelnden Gruselgestalt heimgesucht, die sie schließlich in den Selbstmord treiben – wobei die Opfer selbst ebenfalls ein grausiges Lächeln aufsetzen. Wer auch immer Zeuge ihres Suizides wird, „erbt“ die Visionen und unterzeichnet damit automatisch sein eigenes Todesurteil. Auch Psychiaterin Rose (Sosie Bacon) gerät in diesen Teufelskreis. Doch sie will sich dem Fluch nicht beugen und versucht, die grinsende Bedrohung aufzuhalten.

„Smile“ feiert Free-TV-Premiere

Nun dürfen sich alle Fans des ersten Teils freuen: Am 17. Oktober startet „Smile 2“ in den deutschen Kinos – der hierzulande, wie schon Teil eins, erneut den Untertitel „Siehst du es auch?“ trägt. Der Film dreht sich um eine Pop-Sängerin (Naomi Scott), die auf ihrer Tournee dem „Smile“-Fluch zum Opfer fällt und um ihr Leben kämpft.

Passend dazu feiert der erste „Smile“-Film heute Abend seine Free-TV-Premiere. RTL 2 zeigt den Horror-Schocker am Freitagabend (11. Oktober) um 22.35 Uhr.

Wenn du die Ausstrahlung verpasst, kannst du in der Nacht auf Montag (14. Oktober) um 1.30 Uhr die Wiederholung auf RTL 2 sehen.