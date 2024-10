Heute ohne Werbung im TV: Dieser Kino-Hit plante eine Mega-Überraschung – Stars mussten in Interviews lügen!

In Zeiten von Internet und Sozialen Netzwerken ist es für Filmemacher deutlich schwieriger geworden, Überraschungen geheim zu halten. Gerüchte oder Schnappschüsse vom Set verbreiten sich in Windeseile, werden von leidenschaftlichen Fans bis ins kleinste Detail seziert und analysiert. Besonders betroffen von diesem Trend: die Superhelden-Filme aus dem Marvel-Universum!

Fast jeder dieser Superheldenfilme kommt mit Gastauftritten oder Anspielungen auf kommende Kinoprojekte daher – meist als Post-Credit-Szene nach dem Abspann, die für Marvel-Fans schon längst zum guten Ton gehört. Vor Kinostart gilt daher stets die höchste Geheimhaltungsstufe, um den Fans die Überraschung auf der großen Leinwand nicht zu verderben. Das gilt auch für die Mitwirkenden in ihren Presse-Interviews!

Einen Marvel-Kracher, der das auf die Spitze trieb, kannst du heute Abend kostenlos und ohne Werbung im TV sehen!

Heute im TV: ZDF zeigt Marvel-Blockbuster ohne Werbung

Am Montag (14. Oktober) überträgt das ZDF nicht nur das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Wer danach noch keine Lust hat ins Bett zu gehen, kann den öffentlich-rechtlichen Sender einfach eingeschaltet lassen – und sich um 23.40 Uhr einen der erfolgreichsten Superhelden-Filme der letzten Jahre ansehen.

Die Rede ist von „Spider-Man: No Way Home“ aus dem Jahre 2021, dem dritten Solo-Auftritt von Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man. Obwohl – Solo-Auftritt trifft es hier nicht so ganz. Denn mit diesem Film ließ Marvel einen Fan-Traum wahr werden, den viele kaum für möglich gehalten hatten!

Traum von „Spider-Man“-Fans wird wahr

Mittlerweile ist es kein Spoiler mehr: In „No Way Home“ schlüpft nicht nur Tom Holland in die Spider-Man-Rolle – nein, auch seine filmischen Spidey-Vorgänger Tobey Maguire (2002-2007) und Andrew Garfield (2012-2014) schwingen sich wieder über die Leinwand. Als Superhelden-Trio kämpfen sie gemeinsam gegen eine ganze Reihe von Schurken aus ihren vergangenen Kino-Abenteuern. Fan-Service und Nostalgie vom Feinsten – das Marvel-„Multiversum“ macht es möglich!

Diese Überraschung wollte Marvel jedoch zuvor unbedingt geheim halten. Kein Trailer zeigte einen anderen Spider-Man als Tom Holland – Maguire und Garfield waren nirgends zu sehen. Gegenüber Journalisten, die sie darauf ansprachen, mussten die Stars des Films diesbezüglich sogar lügen! Holland selbst gab bereits zu, deshalb ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben.

Doch obwohl viele Fans den Braten letztendlich schon von Weitem gerochen hatten, zahlte sich die Geheimniskrämerei am Ende aus: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,9 Milliarden US-Dollar landete „Spider-Man: No Way Home“ auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten!

Im ZDF ist „Spider-Man: No Way Home“ am Montag (14. Oktober) um 23.40 Uhr zu sehen. Gleichzeitig kannst du den Film auch bei Joyn und Disney Plus streamen.