Herbert Grönemeyer: Eine Sache störte die Fans auf Schalke gewaltig

Es war wieder einmal ein ganz besonderes Konzert. Auftritte von Herbert Grönemeyer sind etwas Großartiges. Diese Stimme, das Auftreten des Sängers … einzigartig. Ganz speziell jedoch sind die Konzerte des 67-Jährigen, wenn sie im Ruhrgebiet stattfinden. Nirgendwo werden Songs wie „Currywurst“ oder „Bochum“ so gelebt, wie in der Region, die jahrzehntelang vom Bergbau geprägt war.

So war es auch am vergangenen Freitag (9. Juni 2023) in der Veltins-Arena zu Gelsenkirchen. Mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer waren gekommen, um das letzte Konzert seiner „Das ist los“-Open-Air-Tour zu sehen. Wobei… so wirklich Open-Air war es ja nicht, was Herbert Grönemeyer da in Gelsenkirchen spielte.

Herbert Grönemeyer begeistert Fans in Gelsenkirchen

So bemängelten einige Fans, dass das Dach der Veltins-Arena geschlossen war. Zu einem Video, das Herbert bei Instagram hochlud, schrieb beispielsweise ein Fan: „Konzert absolut genial. Allerdings, was daran Open Air war…“ Ein anderer Anhänger ergänzt: „Das ist auf Schalke leider immer so, wegen der angeblichen Lärmbelästigung. Dafür muss aber nicht um 22.30 Uhr Schluss sein, wenn das Dach zu ist. Hat also auch einen Vorteil.“

Und ein dritter schreibt: „Wegen Gewitter-Warnung musste der Veranstalter das Dach zu lassen.“ Ein weiteres Problem sei die Akustik gewesen, wie Zuschauer bei Instagram schreiben. „Ein grandioses Konzert. Leider ist die Akustik in der Turnhalle Käse. Aber du hast es völlig gerockt. Ein Wahnsinnsabend, drei Stunden dem Alltag entflohen. Danke für diesen grandiosen Abend.“ Eine Feststellung, mit der er nicht alleine da stand. „Das Konzert war super, die Akustik war zeitweise miserabel. Ich hatte das Gefühl, dass die Abstimmung bei offenem Dach gemacht wurde“, so ein anderer Besucher.

