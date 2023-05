Herbert Grönemeyer in Dortmund: Böse Spitze gegen den BVB

Er ist der Sänger des Ruhrgebietes, dabei ist er doch eigentlich in Göttingen geboren: Herbert Grönemeyer. Mit seiner Hymne „Bochum“ hat sich der 67-Jährige jedoch für immer ins Herz eines jeden Pott-Bewohners gesungen. Auch wenn er sich ab und an die ein oder andere Spitze nicht verkneifen kann. So auch beim Konzert des Sängers in Dortmund.

Am Freitagabend (19. Mai 2023) spielte Herbert Grönemeyer im Rahmen seiner „Das ist los“-Tour in der proppenvollen Dortmunder Westfalenhalle. Ein Abend voller Hits, bei dem natürlich auch „Bochum“ nicht fehlen durfte.

Herbert Grönemeyer mit Spitze in Dortmund gegen den BVB

Doch irgendwas war anders. So hatte sich Herbert Grönemeyer entschieden, seinen Kulthit ein wenig den aktuellen Geschehnissen anzupassen. Genauer gesagt, den Geschehnissen in der Fußball-Bundesliga. Dort hatte der VfL Bochum Ende April mit viel Glück und großzügiger Unterstützung des Schiedsrichters ein 1:1 Unentschieden gegen den Favoriten aus Dortmund geholt.

Und so sang Grönemeyer in der Westfalenhalle: „Machst mit jedem Doppelpass auch Borussia Dortmund nass, du und dein VfL“, wie das Portal „Ruhr 24“ berichtet. Eine fiese Spitze gegen den BVB, der an diesem Wochenende wieder an die Tabellenspitze geklettert ist. Insofern dürfte den Borussia-Anhängern der Witz von Grönemeyer gepflegt da vorbeigehen, wo die Sonne selten scheint, wie man im Pott so schön sagt.

Die kommenden Konzerte werden Herbert Grönemeyer unter anderem noch nach Köln, Leipzig, Berlin und Gelsenkirchen führen. Ob sich Herbert auf Schalke am neunten Juni auch wieder eine neue Zeile für „Bochum“ einfallen lassen wird? Wir werden sehen. Vielleicht spielen die Blauweißen dann ja auch schon gar nicht mehr in der ersten Bundesliga. Nach seinem Konzert in Kiel wurde Herbert Grönemeyer mit widerlichen Beleidigungen übersät. Was war geschehen?