„Boooooochummmm, ich komm‘ aus dir. Boooooochummmm, ich häng‘ an dir. Ahhhhhhh Glück auf!“ Diese Zeilen kann wohl jeder Bochumer schon von Kindesbeinen an mitsingen. Es ist DIE Hymne von Herbert Grönemeyer. Jetzt ist klar: Herbert kehrt zurück nach Bochum.

Wie Konzertveranstalter „Dirk Becker Entertainment“ nun bekannt gab, wird Herbert Grönemeyer am 12. Juni 2024 im Bochumer „Vonovia Ruhrstadion“ auftreten. Anlass für das Konzert: Das 40-jährige Jubiläum seines Albums „4630 Bochum“.

Herbert Grönemeyer kehrt nach Bochum zurück

Doch nicht nur in der Ruhrgebietsstadt will Herbert mit seinen Fans feiern, auch die Fans und Freunde des Sängers aus der Hauptstadt kommen in den Genuss der Jubiläumsfeierei. So wird der 67-Jährige vier Tage vor dem Konzert in Bochum auf der Berliner Waldbühne ein Konzert geben.

Grönemeyers „4630 Bochum“-Album erschien im August 1984. Es wurde ein Longplayer, der die deutsche Rock- und Popmusik prägte wie kaum ein anderer. Mehr als 2,9 Millionen Mal wurde „4630 Bochum“ bislang verkauft. Sensationelle 140 Wochen war das Meisterwerk in den Charts und erhielt bis heute elf Goldauszeichnungen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf der Platte sind unter anderem Hits wie „Bochum“, „Männer“, „Mambo“ oder „Flugzeuge im Bauch“. Tickets für Herberts Heimspiel gibt es ab dem 6. Juli 2023 um 11 Uhr im Eventim Pre-Sale, der allgemeine Vorverkaufsstart ist der 8. Juli 2023 ebenfalls um 11 Uhr. Schnell sein, dürfte sich bei den Konzerten lohnen. Wobei besonders Herberts Auftritt im Ruhrgebiet zum Verkaufsrenner werden dürfte.

Mehr Nachrichten:

Zuletzt spielte Herbert Grönemeyer in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Zwei Anhängerinnen brachten jedoch Dinge mit ins Stadion, bei denen nicht nur die Securitys Sorgenfalten auf der Stirn bekamen. Was war geschehen?