Bochum: Ex-Kult-Kneipe bekommt neuen Namen – dank Herbert Grönemeyer

Inspiriert von Herbert Grönemeyer kam ein Künstler aus Bochum zu einem Beschluss. Er wird eine Kult-Kneipe übernehmen, die in der Vergangenheit vermehrt als Skandal-Kneipe galt. Unter der Leitung von Arne Nobel soll sich jetzt einiges verändern – angefangen mit dem Namen der Kneipe.

Die „Linie 5“ war in Bochum bekannt, insbesondere wegen negativer Schlagzeilen. Laut einer Antifa-Recherche sollte in der Kneipe bei einer geschlossenen Veranstaltung eine bekannte Nazi-Band auftreten. Die Polizei konnte dies zwar nicht bestätigen, aber eins war klar. Das Publikum, das sich diesen Abend in der Kneipe tummelte, sei „zum größten Teil dem rechten Spektrum zuzuordnen“ gewesen.

Bochum: Aus „Linie 5“ wird „Komet 97“

Die Kult-Kneipe aus Bochum wurde als Nazi-Treff bekannt und musste schließen. Das ist jedoch nicht das Ende der Kneipe. Ein bekannter Künstler aus Bochum will sich jetzt der Skandal-Kneipe annehmen und dieser einen Neuanfang ermöglichen. Aufgrund der Vorgeschichte der Kneipe muss sich dafür jedoch noch einiges verändern. Angefangen wird mit dem Namen, denn aus der „Linie 5“ soll „Komet 97“ werden.

+++ Hund kehrt in NRW-Tierheim zurück – die Reaktionen rühren zu Tränen +++

Arne Nobel, der Schauspieler, Regisseur und Gründer des Rottstraßen-Theaters, steht mit seinen Plänen jedoch nicht alleine da. Gegenüber der „WAZ“ kündigt er an: „Wir gründen einen Verein“. Gemeinsam plant man, sich der Kneipe an der Ecke Universitätsstraße/Oskar-Hoffmann-Straße anzunehmen, um das Image der Skandal-Kneipe aufzupolieren.

Der Verein besteht momentan aus rund 30 Personen aus Bochum. Die Mitglieder sind auch bunt durchgemischt, bestehend aus Anwohnern aus der Nachbarschaft, Studenten und Mitgliedern der Kulturszene. Nobel betont, dass jeder eingeladen ist, sich dem neu gegründeten Verein anzuschließen: „Wer möchte, kann mitmachen, anpacken, malochen.“

+++ NRW: Tanja möchte noch einmal nach Hause – kurz danach passiert es +++

Kneipe soll ein Ort, werden in dem „jeder willkommen ist“

Inspiriert wurde Arne Nobel von Herbert Grönemeyer. Gegenüber der „WAZ“ erinnert sich der Künstler aus Bochum: „Ich war im Sommer auf einem seiner Konzerte im Ruhrstadion. Da hat er mich inspiriert mit seinem Appell an die Leute, stabil zu bleiben, sich keine Angst einjagen zu lassen und sich das Zuhause schönzumachen.“ Nobel hat sich diese Worte zu Herzen genommen und so wurde aus der Skandal-Kneipe die Kneipe „Komet 97“.

Mehr Themen:

„Komet 97“ soll, wie Nobel betont, ein Ort werden, in dem „jeder willkommen ist, der Anstand hat.“ Er plant, dass die Kneipe ein generationsübergreifender, multikultureller, diverser und demokratischer Treffpunkt werden soll. Mehr Informationen über die Kneipe in Bochum und Nobels Pläne für die Neueröffnung, findet man in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.