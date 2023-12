Helene Fischer: Video versetzt Fans in Ekstase – „Endlich“

Helene Fischer ist bekannt für ihre atemberaubenden Bühnenauftritte – und dafür wird sie von ihren Fans geliebt! Erst kürzlich war die „Atemlos“-Interpretin auf großer „Rausch“-Tournee. Der Konzert-Film wird ab Januar 2024 auf DVD erhältlich sein. Doch solange müssen Fans gar nicht mehr warten, um die Königin des Schlagers auf dem Bildschirm zu sehen.

Die eine Tournee ist gerade erst beendet, da können die Fans von Helene Fischer sich schon auf die nächsten Konzerte freuen. Die 39-Jährige kündigte erst kürzlich ihre „360 Grad“-Stadion-Tour an. Der Haken an der Sache: Die Auftritte finden erst im Jahr 2026 statt – also noch ganz schön was hin! Karten gibt es allerdings schon jetzt zu kaufen.

Helene Fischer: Tour erst 2026, aber an Weihnachten im TV

Und nicht nur das: Am 25. Dezember 2023, also in wenigen Tagen, kehrt auch wieder die große Weihnachtsshow mit Helene Fischer ins Fernsehen zurück! Die Show läuft ab 20.15 Uhr im ZDF. Wer es nicht schafft, kann sich die verpasste Sendung auch in der Mediathek anschauen.

Und als kleinen Vorgeschmack hat Helene Fischer jetzt auf Instagram ein Video gepostet, das ihre Fans ordentlich in Ekstase versetzte. Dort zeigt sie einige Bühnen-Szenen und Bilder aus dem Backstagebereich. Außerdem dort zu sehen: Ausschnitten von den Proben und den Vorbereitungen.

Helene Fischer: Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen

„Ihr Lieben, es ist endlich so weit! Nach vier Jahren Pause kehrt am 25.12. meine Show endlich ins Fernsehen zurück! Freut euch auf eine wirklich schöne Jubiläums-Show mit vielen Highlights und natürlich ganz besonderen Gästen! Einschalten nicht vergessen! Am 25.12. um 20.15 Uhr auf ZDF, ORF und SRF!“, schreibt die Sängerin zu dem Video dazu.

Und bei dem Anblick der exklusiven Bilder kennen die Fans keinen Halten mehr. „Freuen uns sooo sehr es endlich im TV zu sehen! Schönste Tradition“, „Ich kann es kaum erwarten. Es wird endlich Zeit. Ohhh, ich freu mich soooo“ und „Die Outfits sind übrigens alle sensationell schön!“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Also an Vorfreude mangelt es den Fischer-Fans jedenfalls nicht.